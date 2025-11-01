¿Quién era Jaime Esteban Moreno Jaramillo? El estudiante de Los Andes que murió tras una fiesta de Halloween en Bogotá

Jaime Esteban Moreno Jaramillo tenía 20 años y cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes. La noche del 30 de octubre asistió a una fiesta de Halloween en la zona de Chapinero, en Bogotá, de la que nunca regresó con vida. En la madrugada siguiente, fue hallado inconsciente, con múltiples golpes en la cabeza y el tórax, en la calle 64 con carrera 15. Murió horas después en el hospital Simón Bolívar.
De acuerdo con la información entregada por la Policía y revelada por El Tiempo, la víctima fue atacada por un grupo de jóvenes cuando salía del evento. Su amigo Juan David Cárdenas Ortiz, quien estaba con él en ese momento, contó que ambos fueron agredidos sin motivo aparente y que los atacantes huyeron del lugar. “A su lado se encontró un ciudadano exaltado y atemorizado. En el piso yacía un joven inconsciente, con hematomas en el rostro y un lago hemático”, se leyó en el informe policial revelado por este diario.
En contexto: Estudiante de Los Andes murió tras agresión en fiesta de Halloween en Bogotá: esto se sabe