¿Quién le ayuda a Dua Lipa a escoger las canciones para sus conciertos en español? Esto reveló la artista

La estrella pop Dua Lipa y su Radical Optimism Tour han sorprendido en territorio latinoamericano, donde no solo ha deslumbrado con la interpretación de sus éxitos, sino que además ha deleitado al público de habla hispana con covers en español. De música ligera de Soda Stereo y Tu misterioso alguien de Miranda en Argentina, Tu falta de querer de Mon Laferte en Chile y la cumbia Cariñito de los Hijos del Sol en Perú han sido tomados por el público latinoamericano como un regalo de la británica-albanesa para sus fanáticos, quienes han visto con buenos ojos que la artista tenga el gesto de adaptar canciones locales en sus espectáculos. Lea también: Dua Lipa saludó en español a sus fans de Colombia antes de su concierto en Bogotá, ¿qué dijo? Sin embargo, esto no solo lo ha implementado Dua Lipa en Latinoamérica, pues en medio de su gira la intérprete de éxitos como New rules, Be the one, No Lie, Houdini y Dance the night ha hecho más de 57 covers en inglés, español y portugués.

¿Cómo le nació a Dua Lipa la idea de hacer covers de acuerdo al lugar donde se presenta?

A mitad de sus shows, la británica-albanesa sorprende a sus espectadores con una canción de algún artista local. Sea Nueva Zelanda, Europa, Estados Unidos o Latinoamérica, la artista asume el reto de conectarse con un tema de un cantante o banda de la región. La arriesgada idea de hacer una canción local, según le contó Dua Lipa a la revista Variety, surgió luego de hacer un cover para una entrega de premios de música country en Estados Unidos. “Esta fue mi idea. Surgió simplemente porque había hecho una canción para los American Country Music Awards con Chris Stapleton, y fue tan divertida que se la propuse a la banda y al equipo: “¿Qué divertido sería si cada noche tocáramos una canción diferente?””, respondió la artista al medio citado, agregando que los de su banda de músicos expresaron que era “bastante ambicioso”.