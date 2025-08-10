¿Quién se hará cargo de los $1,8 billones de vías a la deriva en Antioquia?

El tire y afloje entre el Gobierno Nacional y el Departamento por la suerte de las obras pendientes de la red de autopistas de cuarta generación en Antioquia todavía está lejos de terminar.
Pese a que luego de un largo pulso, el Ministerio de Transporte y el Invías cedieron en junio pasado el último contrato pendiente de la vía de acceso al Túnel del Toyo –que demandará recursos por más de $660.000 millones según cálculos preliminares–, un paquete de obras por $1,8 billones clave para garantizar la conectividad en varios puntos del Suroeste antioqueño también está en el limbo.
Durante un encuentro en el que se reunieron los alcaldes y principales líderes políticos de esa subregión a comienzos de este mes, la suerte de esas obras fue uno de los puntos más álgidos, ya que, al igual que con El Toyo, las mismas no son una prioridad para el Gobierno Nacional y su financiación está a la deriva.
Aunque sus finanzas ya están bajo máxima presión, en medio de dicho encuentro una de las posturas más frontales ante el lío vino de la Gobernación de Antioquia, desde donde se instó a la Nación a destrabarlas o cederlas, tal como ocurrió con El Toyo.
“Le insistimos al Gobierno Nacional para que, si no ha de resolver lo que tanto afecta la movilidad y la competitividad de Antioquia y el suroccidente del país, pues que nos permita hacerlo a nosotros directamente y nos habilite jurídicamente, así como nos habilitó con el Túnel del Toyo y la conexión al Mar Gonzalo Mejía Trujillo”, expresó el gobernador Andrés Julián Rendón.
Dentro de la lista de obras pendientes está el intercambio vial de Primavera, la ampliación de un puente en el corregimiento de Bolombolo (Venecia), un bitúnel en el sector de La Sinifaná, entre otras intervenciones en varios segmentos viales cruciales para conectar eficazmente las nuevas autopistas del Suroeste con las que conducen al mar de Urabá, en una red que se convertirá en uno de los corredores logísticos más importantes del país.