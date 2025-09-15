TikTok podría cambiar de dueño: Estados Unidos revela avances en el acuerdo con China

En Madrid avanza una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos y China para intentar resolver las tensiones comerciales y tecnológicas que han marcado su relación en los últimos años. Uno de los puntos centrales de la agenda es el futuro de TikTok, aplicación que Washington exige que sea transferida a un propietario no chino para evitar su veto en territorio estadounidense.
Durante la segunda jornada de estas negociaciones, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, aseguró que las partes están “muy cerca” de alcanzar un acuerdo sobre la plataforma, según informó AFP. “Estamos próximos a resolver el problema”, afirmó al ingresar al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, donde se desarrolla el encuentro desde el domingo.