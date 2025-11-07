¿Quién va a ser el próximo presidente?

En esta edición de Mesa Central, desglosamos la coyuntura política y social de Colombia, comenzando con el ajedrez electoral de 2026, donde se debate una gran coalición de centro-derecha tras la reunión Uribe-Gaviria y el pulso que le pone Abelardo De la Espriella con su demostración en su evento político, a la vez que el ministro Armando Benedetti, acorralado por su inclusión en la Lista Clinton y los señalamientos sobre una mansión de Alex Saab, utiliza recursos del Estado para hacer proselitismo en redes, incluso con la figura del “Hello Kitty” para atacar a la oposición. Abordamos también el doloroso aniversario 40 de la toma del Palacio de Justicia, confrontando la versión de “genialidad” del M-19 y del presidente Gustavo Petro con la verdad, apoyada en el testimonio de Mauricio Gaona (hijo del magistrado asesinado), quien reitera que el holocausto fue un atentado financiado por Pablo Escobar para quemar expedientes y masacrar magistrados, una herida de la que no se puede reescribir la historia a pesar de las amnistías. Finalmente, celebramos los 350 años de Medellín con grandes anuncios de obra pública, como la millonaria intervención del Río y quebradas (Mi Río, Mis Quebradas), el plan para el Tren del Río y, especialmente, la renovación 100% pública del Estadio Atanasio Girardot con una cubierta total y un tercer nivel, reflejando una bonanza que busca mitigar riesgos y aumentar el espacio público.