Declaración de renta en Colombia 2025: fechas de septiembre, topes, multas y cómo pagar

Se inició septiembre y, con él, nuevas fechas clave para las personas naturales que deben presentar su declaración de renta del año gravable 2024.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recordó que el calendario tributario va del 12 de agosto al 24 de octubre, y que cada contribuyente debe cumplir con la obligación según los dos últimos dígitos de su NIT.
En caso de incumplimiento, la entidad advirtió sanciones económicas que pueden resultar costosas para los bolsillos de los contribuyentes.
