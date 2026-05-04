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Dos menores de edad y una adulta: las tres víctimas fatales en exhibición de Monster Truck en Popayán

Aún están en investigación las causas del fatal siniestro. Conozca los detalles aquí.

  • El hecho dejó tres personas muertas y más de 40 heridas. Foto: Captura de video redes sociales.
    El hecho dejó tres personas muertas y más de 40 heridas. Foto: Captura de video redes sociales.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 12 minutos
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Una exhibición de un vehículo tipo Monster Truck terminó en tragedia en la ciudad de Popayán luego de que uno de los vehículos modificados perdiera el control y fuera a dar contra el público que presenciaba el espectáculo. Tres personas murieron por el siniestro.

El evento se llevaba a cabo en el sector de Bulevar Rose, un predio privado del barrio Santa Clara, al norte de la capital del Cauca. Allí se estaba desarrollando un show que combinaba exhibiciones de camiones modificados y motocross freestyle.

Lea también: Tragedia en Popayán: accidente en exhibición de Monster Truck 2026 deja tres muertos y 38 heridos

Sin embargo, todo se volvió caos cuando, según informes preliminares y testigos, el vehículo sufrió una presunta falla mecánica que impidió que la piloto pudiera frenar tras superar un obstáculo, acelerando accidentalmente hacia la zona donde se encontraba el público. Tres personas han fallecido y hasta ahora el número de heridos sube a 40.

De las tres personas fallecidas, dos son menores de edad. Una de ellas fue identificada como Hellen Mariana Velarde Muñoz, quien era estudiante de la Institución Educativa Franciscanas de Popayán, comunidad que se ha volcado en mensajes de solidaridad y oración para su familia.

Desde su colegio la recordaron como un “ángel” cuya partida prematura deja un vacío inmenso. “Nos duele la partida de una vida tan joven; un ángel que se nos adelanta y que deja una huella imborrable en quienes tuvimos la gracia de conocerla”, expresó la institución en un comunicado oficial tras confirmarse el fallecimiento de su alumna.

La segunda víctima menor de edad fue identificada como Luna Saray Toro Hurtado, quien al parecer era estudiante del colegio Bethemitas. La niña se encontraba entre el público presenciando el espectáculo de cierre cuando el pesado vehículo perdió el control, traspasó las barreras de seguridad y la embistió.

María Camila Fierro fue identificada como la única adulta entre las víctimas mortales. Según han detallado las autoridades, tras ser arrollada por la camioneta gigante, fue trasladada de urgencia a uno de los centros hospitalarios de la ciudad, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Sobre lo ocurrido, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, informó que puso toda la capacidad institucional al servicio de las víctimas y sus familias. “Estamos articulados con la red hospitalaria, los organismos de socorro y las autoridades para garantizar una atención oportuna, humana y digna en medio de esta difícil hora”, escribió en su cuenta de X.

Asimismo, el mandatario local dio instrucciones para que se hiciera una investigación rigurosa. “Estos hechos, que jamás debieron suceder, serán esclarecidos con total responsabilidad y transparencia”, concluyó.

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