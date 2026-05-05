¿Quiénes organizaron el evento de Monster Truck en Popayán? Esto podría pasar con la empresa y la conductora

Popayán aún se encuentra de luto por el siniestro ocurrido el pasado 3 de mayo en medio de una exhibición de vehículos llamados Monster trucks en el sector del Boulevard Rose que dejó tres personas fallecidas, entre ellas dos menores de 10 y 12 años, y al menos 40 heridos.

Sobre el hecho que cobró vidas y que tiene en vilo a varias familias que tienen a cercanos en cuidados intensivos, las autoridades han iniciado las investigaciones sobre las causales del siniestro y establecer las fallas en la organización del evento que era inédito en la capital caucana.

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Respecto a la organización, medios como Marca y El Tiempo han mencionado a fuentes de la Alcaldía de Popayán y han revelado que las investigaciones van encaminadas hacia Daniel Hernando Sandoval Urbano, de 37 años, quien estuvo a cargo del evento a través de la empresa DS Producciones.

A esta firma se le suma la empresa Colombian Monster SAS que estaba a cargo de la operación de los vehículos. Esta compañía figura como una representante de la conductora Sonia Segura y del ciudadano estadounidense Steven Hearley, quien opera el vehículo “Godzilla”. DS Producciones ya había realizado eventos similares en ciudades como Cali.

Las indagaciones irían encaminadas en la idoneidad de las firmas, pues desde la Alcaldía de Popayán se ha sostenido que el evento contaba con pólizas de seguros y permisos en regla.