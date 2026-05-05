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¿Quiénes organizaron el evento de Monster Truck en Popayán? Esto podría pasar con la empresa y la conductora

Las autoridades indagan posibles fallas en las barreras y en la adecuación del escenario para el espectáculo. Esto es lo que sabe de los organizadores y la conductora.

  • Una exhibición de Monster Trucks en Popayán terminó en una tragedia donde murieron 3 personas y al menos 40 heridos. Fotos: captura videos redes sociales
    Una exhibición de Monster Trucks en Popayán terminó en una tragedia donde murieron 3 personas y al menos 40 heridos. Fotos: captura videos redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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Popayán aún se encuentra de luto por el siniestro ocurrido el pasado 3 de mayo en medio de una exhibición de vehículos llamados Monster trucks en el sector del Boulevard Rose que dejó tres personas fallecidas, entre ellas dos menores de 10 y 12 años, y al menos 40 heridos.

Sobre el hecho que cobró vidas y que tiene en vilo a varias familias que tienen a cercanos en cuidados intensivos, las autoridades han iniciado las investigaciones sobre las causales del siniestro y establecer las fallas en la organización del evento que era inédito en la capital caucana.

Lea también: Tragedia en Popayán: accidente en exhibición de Monster Truck 2026 deja tres muertos y 38 heridos

Respecto a la organización, medios como Marca y El Tiempo han mencionado a fuentes de la Alcaldía de Popayán y han revelado que las investigaciones van encaminadas hacia Daniel Hernando Sandoval Urbano, de 37 años, quien estuvo a cargo del evento a través de la empresa DS Producciones.

A esta firma se le suma la empresa Colombian Monster SAS que estaba a cargo de la operación de los vehículos. Esta compañía figura como una representante de la conductora Sonia Segura y del ciudadano estadounidense Steven Hearley, quien opera el vehículo “Godzilla”. DS Producciones ya había realizado eventos similares en ciudades como Cali.

Las indagaciones irían encaminadas en la idoneidad de las firmas, pues desde la Alcaldía de Popayán se ha sostenido que el evento contaba con pólizas de seguros y permisos en regla.

Sin embargo, según diferentes expertos dentro de lo sucedido hay cuestionamientos como el detalle de que el público estuviera separado de la pista solo por vallas metálicas simples y cintas, las cuales tenían una altura similar a los vehículos aplastados, facilitando que el camión de 5 toneladas invadiera la zona de espectadores.

También se indagaría si el espectáculo cumplía con estándares internacionales, pues a diferencia de exhibiciones en otros países donde el público se ubica en gradas elevadas, en Popayán la cercanía a la pista era extrema.

Inicialmente, las hipótesis de las autoridades también apuntan a un desperfecto técnico, posiblemente un bloqueo del acelerador de “La Dragona”, aunque no se descarta un error humano.

El vehículo que ocasionó la tragedia era conducido por Sonia Segura, única mujer en América Latina autorizada para conducir estos vehículos modificados, con más de 15 años de experiencia.

Conozca: ¿Quién es la conductora del Monster Truck que causó el accidente en Popayán?

La experimentada conductora estuvo hospitalizada debido a un cuadro de estrés y ansiedad, además de lesiones menores. Ya se reportó que salió de la ciudad de Popayán y su paradero es desconocido.

Desde la Fiscalía General de la Nación se ha confirmado la creación de un comité especial para evaluar las responsabilidades penales de todos los involucrados, incluyendo a entes territoriales. Los involucrados podrían enfrentar cargos por homicidio culposo en concurso con lesiones personales.

Siga leyendo: Dos menores de edad y una adulta: las tres víctimas fatales en exhibición de Monster Truck en Popayán

@periodicoelcolombiano

🚗 Así ocurrió el accidente que conmocionó a Popayán. En medio de un evento de exhibición de Monster Truck (vehículos modificados de gran tamaño), uno de ellos, conocido como “La Dragona” arrolló a un grupo de personas que se encontraban como espectadores. Murieron tres personas, dos menores de edad y una adulta. Otras 38 personas resultaron heridas.

♬ original sound - El Colombiano

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué causó el accidente del Monster Truck en Popayán?
Las autoridades investigan fallas en las barreras de seguridad, la cercanía del público a la pista y posibles problemas técnicos del vehículo involucrado.
¿Cuántas víctimas dejó el accidente en Popayán?
El siniestro dejó tres personas fallecidas, entre ellas dos menores, y al menos 40 heridos durante la exhibición.
¿La conductora del Monster Truck tiene responsabilidad del accidente en Popayán?
La conductora Sonia Segura y el operador Steven Hearley hacen parte de la investigación, aunque también se revisa el estado técnico del vehículo y la organización del evento.
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