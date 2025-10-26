¿Quiénes son los radicales que atacaron embajada de EE.UU. y azotan a Bogotá?

Siete grupos radicales enquistados en universidades públicas y cuatro células terroristas al acecho para adiestrar a los estudiantes, instrumentalizarlos en asonadas y acciones anarquistas, conforman una amenaza latente que cada tanto emerge de las sombras para aterrar a los habitantes de Bogotá.
Su presencia, a menudo clandestina, volvió a padecerse con violencia en el ataque del pasado 17 de octubre a la Embajada de EE.UU. Decenas de manifestantes se agolparon a las afueras de la sede diplomática y chocaron contra los escuadrones antimotines. Los encapuchados arremetieron con piedras, palos, machetes, bengalas y flechas, tan afiladas que perforaron las armaduras de los uniformados, dejando heridos a cuatro de ellos.
En ese momento, el presidente Gustavo Petro no tuvo más remedio que pronunciarse. “Ordené el máximo cuidado con la Embajada de EE.UU. en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el ‘Congreso de los Pueblos’ para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la Policía que cuida la Embajada, con varios jóvenes heridos con flechas”, trinó.
¿Cuál fue ese “grupo más radical” que mencionó el Jefe de Estado? Esta es la pregunta que ronda a las agencias de seguridad, en especial porque el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, interpuso una denuncia en Fiscalía por terrorismo, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y asonada, lo cual obliga a los investigadores a identificar a los responsables.
EL COLOMBIANO consultó a fuentes de Policía y Fuerzas Militares para conocer los factores de amenaza relacionados con grupos terroristas y movimientos radicales en la capital y su articulación.
Sospechas sobre el ELN
Como contexto, hay que recordar que el ataque afuera de la Embajada sucedió en instantes en que una organización civil, llamada Congreso de los Pueblos, desató una serie de protestas pacíficas en distintas ciudades, que incluyó la instalación de campamentos en el campus de la Universidad Nacional y sedes del Gobierno, como los ministerios del Interior y Agricultura, entre otras.
En esas incursiones en Bogotá participaron cerca de 2.000 personas de colectivos indígenas, afrodescendientes, campesinos, sindicales y feministas. Aunque sus reclamos eran sociales, al abrir una convocatoria a distintos grupos para que se sumaran a su causa, no pudieron evitar la infiltración de facciones radicales.