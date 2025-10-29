Maluma y Roselyn Sánchez serán los presentadores este año de los Latin Grammy

“Me siento muy emocionado de esta oportunidad que me está dando la Academia”, dijo Maluma, quien añadió: “Ya tenemos años de historia, afortunadamente tengo mi Grammy y ustedes han sido parte fundamental de mi carrera musical y siempre vivo agradecido”.

Esta será la primera vez de Maluma como presentador de estos premios y la sexta de Roselyn, recordemos que en años anteriores también estuvo como presentador Sebastián Yatra.

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles 29 de octubre que los presentadores de la gala de los Latin Grammy este año serán el artista urbano Maluma y la actriz y presentadora Roselyn Sánchez.

Por su parte, Roselyn Sánchez se mostró muy feliz de regresar de nuevo a la presentación del evento: “Tener esta oportunidad es un gran honor mi gente, me hace muy feliz, amo conducir los premios, me siento en familia y celebrar la música latina es lo máximo”.

Este año, la entrega número 26 de los Latin Grammy se transmitirán en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el jueves 13 de noviembre.

“La transmisión, de tres horas de duración, será producida por Televisa Univision, la compañía líder de contenido en español del mundo, y transmitida a través de las plataformas de TelevisaUnivision en Estados Unidos a partir de las 8:00 p.m.”, confirmaron desde los Latin Grammy en un comunicado.

Recordemos que antes de la gran gala habrá una premier, en la que se otorgan la mayoría de las categorías, esta precederá a la transmisión televisiva y se podrá ver por la página de los Latin Grammy. En esta no participarán Maluma ni Roselyn, aún no se sabe quién la conducirá.