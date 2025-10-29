Maluma y Roselyn Sánchez serán los presentadores este año de los Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles 29 de octubre que los presentadores de la gala de los Latin Grammy este año serán el artista urbano Maluma y la actriz y presentadora Roselyn Sánchez.
Esta será la primera vez de Maluma como presentador de estos premios y la sexta de Roselyn, recordemos que en años anteriores también estuvo como presentador Sebastián Yatra.
“Me siento muy emocionado de esta oportunidad que me está dando la Academia”, dijo Maluma, quien añadió: “Ya tenemos años de historia, afortunadamente tengo mi Grammy y ustedes han sido parte fundamental de mi carrera musical y siempre vivo agradecido”.