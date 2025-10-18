Nacional y las decisiones que marcarán su futuro: cinco jugadores en la cuerda floja y un ídolo que podría quedarse

El calendario se acorta y, con él, las horas para que Atlético Nacional defina piezas clave de su proyecto deportivo. Antes de que caiga el telón de 2025, la institución verdolaga deberá esclarecer el destino de cinco futbolistas cuyos contratos culminan el 31 de diciembre.
Cándido: la incógnita
El lateral uruguayo Camilo Cándido ha preferido el silencio. No ha querido hablar de su continuidad, quizá porque es consciente de que su temporada no ha tenido la regularidad que se esperaba de él. Con altibajos marcados, sobre todo en su faceta defensiva, el zurdo ha pasado de ser una apuesta sólida a un jugador en evaluación constante.
Su opción de compra ronda los 800 mil euros (unos 3.600 millones de pesos colombianos), una cifra considerable para un futbolista que no ha terminado de convencer. Aunque su entrega es indiscutible, la falta de constancia en los partidos clave pone en duda su permanencia.