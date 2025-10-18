Nacional y las decisiones que marcarán su futuro: cinco jugadores en la cuerda floja y un ídolo que podría quedarse

El calendario se acorta y, con él, las horas para que Atlético Nacional defina piezas clave de su proyecto deportivo. Antes de que caiga el telón de 2025, la institución verdolaga deberá esclarecer el destino de cinco futbolistas cuyos contratos culminan el 31 de diciembre. Cándido: la incógnita El lateral uruguayo Camilo Cándido ha preferido el silencio. No ha querido hablar de su continuidad, quizá porque es consciente de que su temporada no ha tenido la regularidad que se esperaba de él. Con altibajos marcados, sobre todo en su faceta defensiva, el zurdo ha pasado de ser una apuesta sólida a un jugador en evaluación constante. Su opción de compra ronda los 800 mil euros (unos 3.600 millones de pesos colombianos), una cifra considerable para un futbolista que no ha terminado de convencer. Aunque su entrega es indiscutible, la falta de constancia en los partidos clave pone en duda su permanencia.

Billy Arce: adiós casi cantado El ecuatoriano parece tener su destino lejos. Lo suyo ha sido un paso de luces cortas: momentos de desequilibrio y chispa, seguidos de largos pasajes de desconexión y ausencias. De hecho, ha quedado fuera de varias convocatorias, una señal inequívoca de que su ciclo parece agotado. Arce está tasado en 600 mil euros (2.600 millones de pesos), y aunque su talento es innegable, no ha conseguido consolidarse ni mostrar la regularidad que Nacional necesita en la ofensiva. Joan Castro: eterna promesa El caso de Joan Castro es distinto. El lateral-defensor siempre deja buenas sensaciones en los inicios de torneo, pero su rendimiento suele diluirse entre lesiones e irregularidad. Su ficha cuesta 650 mil euros (alrededor de 2.900 millones de pesos), y dentro del club existe una división de opiniones sobre su continuidad. Castro tiene, como se dice en el fútbol, “50 y 50”: podría quedarse si logra cerrar el año en alto nivel, especialmente en las fases finales de Liga y Copa, o podría marcharse si persiste la inconsistencia.

Toscano: una apuesta de futuro Con apenas 21 años, formado en la cantera de Nacional, su juventud y proyección juegan a su favor. Lo más probable es que se le renueve el contrato, pero con la idea de cederlo a préstamo a otro equipo para que gane experiencia. Su pase está valorado en 150 mil euros (unos 675 millones de pesos), una cifra modesta para un futbolista que el club considera una inversión a futuro.

Morelos: la prioridad absoluta La prioridad número uno de Nacional es la continuidad de Alfredo Morelos. Desde su regreso, el cordobés ha sido sinónimo de jerarquía, liderazgo y goles. El club ya le ha hecho varias propuestas al Santos, dueño de sus derechos deportivos, para lograr su permanencia. Existen dos caminos sobre la mesa: la compra total de su pase, tasado en 2 millones de euros (unos 9.000 millones de pesos), o la adquisición parcial con acuerdos de pago. La voluntad del jugador es quedarse. Pero la operación depende de un factor determinante: la clasificación a torneos internacionales en 2026. De lo contrario, el sueño podría complicarse. Harlen Castillo se queda Otro nombre que parecía en la lista de salidas era el del portero Harlen “Chipi-Chipi” Castillo, pero el club decidió renovar su contrato por un año más. Su influencia en el vestuario ha sido decisiva. Valorado en 350 mil euros (1.600 millones de pesos), Castillo transmite liderazgo y respaldo en los momentos difíciles.

El regreso de los jóvenes El panorama 2026 empieza a delinearse también con el regreso de Emilio Aristizábal, Kevin Parra, Samuel Velásquez y Jaider Asprilla, salvo que lleguen nuevas ofertas por ellos. La directiva verdolaga busca consolidar un núcleo joven que asegure sostenibilidad deportiva y económica. Además, el club trabaja con una visión a largo plazo: en 2026 quiere consolidar a Luis Marquínez, Christian Uribe, Simón García, Juan Manuel Rengifo, Juan David Obando, Juan José Rosa, Elkin Rivero y Luis Miguel Landazuri. Todos ellos forman parte de la nueva generación que, según el proyecto institucional, deberá escribir el siguiente capítulo de gloria del conjunto antioqueño.