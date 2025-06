Científicos crean test para predecir si la quimioterapia funciona o no

Entre un 20% y un 50% de los enfermos de cáncer no responden a estos fármacos. FOTO Getty

Sin embargo, esta terapia no siempre tiene los resultados esperados y ahí es donde entra la investigación publicada esta semana por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España, la Universidad de Cambridge de Reino Unido y la empresa Tailor Bio. Geoff Macintyre, biólogo del CNIO y líder del estudio explicó en un comunicado de prensa que “las quimioterapias son buenas para algunos pacientes, pero no son efectivas en todos los casos. Entre un 20% y un 50% de los enfermos de cáncer no responden a estos fármacos”.

Esto ocasiona que aquellos pacientes que se encuentran en tratamiento puedan llegar a tener los efectos secundarios del medicamento sin experimentar ninguna mejoría en su diagnóstico inicial. Algunas de esas consecuencias que pueden permanecer a largo plazo son infertilidad, problemas cardíacos y renales y daños en tejidos de órganos diferentes al tratado.

Pensando en esto, los científicos europeos desarrollaron un método con el cual se puede identificar si la quimioterapia puede funcionar o no en un paciente. El cáncer ocurre cuando las células se multiplican sin control, lo que puede traer como resultado la aparición de un tumor. Las alteraciones celulares en estas masas pueden ser múltiples y variadas en cada persona, por lo que a pesar de que dos pacientes pueden tener el mismo tipo de cáncer, este no se comporta de la misma manera.

Estos cambios en las células malignas, que también pueden ser los responsables de que la enfermedad se expanda hacia otros órganos, son conocidos como inestabilidad cromosómica y lo que hicieron en esta investigación fue crear un test que detecta si en ese “caos celular” hay características que indiquen que la quimioterapia no va a funcionar para combatir la enfermedad.