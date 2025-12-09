Quintabani rompe el silencio contra Nacional: “Me borraron de los archivos” y se refiere a Edwin Cardona

En Línea de Gol, el pódcast deportivo de El Colombiano, recibimos a uno de los técnicos más recordados y respetados por la afición verdolaga: Óscar Héctor Quintabani, el primer entrenador bicampeón con Atlético Nacional en un mismo año, aquel inolvidable 2007. Con la serenidad de quien ha vivido el fútbol por dentro y la honestidad que siempre lo ha caracterizado, el profe conversó con nosotros sobre el presente de los equipos antioqueños, el ADN verdolaga, la dificultad de sostener procesos y esas decisiones que marcan para siempre la vida de un plantel.