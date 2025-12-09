x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Quintabani rompe el silencio contra Nacional: “Me borraron de los archivos” y se refiere a Edwin Cardona

John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

Juan Pablo Estrada Ramírez
Juan Pablo Estrada Ramírez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
bookmark

En Línea de Gol, el pódcast deportivo de El Colombiano, recibimos a uno de los técnicos más recordados y respetados por la afición verdolaga: Óscar Héctor Quintabani, el primer entrenador bicampeón con Atlético Nacional en un mismo año, aquel inolvidable 2007. Con la serenidad de quien ha vivido el fútbol por dentro y la honestidad que siempre lo ha caracterizado, el profe conversó con nosotros sobre el presente de los equipos antioqueños, el ADN verdolaga, la dificultad de sostener procesos y esas decisiones que marcan para siempre la vida de un plantel.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida