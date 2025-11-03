x

¿Quinteristas se coordinan para imponer sus mentiras sobre Medellín en redes sociales?

“Trinos” que implican a medios “alternativos” y a alfiles del quinterismo donde tergiversan sucesos de la ciudad darían cuenta del patrón en el que hasta cae Petro.

  Albert Corredor y Alejandro Toro serían dos de los principales dinamizadores de esta matriz de mentiras. FOTO: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA
    Albert Corredor y Alejandro Toro serían dos de los principales dinamizadores de esta matriz de mentiras. FOTO: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
03 de noviembre de 2025
bookmark

Tras la socavación en las vías del metro y los cortes masivos en los servicios de agua, hechos que han trastocado las rutinas de millones en el Valle de Aburrá, se ha notado un patrón de mentiras en la red social X, agitado por grupos políticos alineados con Daniel Quintero, que intentan imponer un análisis de la realidad tergiversado y mentiroso.

La estrategia incluiría una serie de medios “alternativos” –de férrea oposición a la Alcaldía de Federico Gutiérrez– que exageran un hecho o se inventan escenarios; y a políticos locales o cuestionadas figuras del quinterismo, que recogen la línea narrativa y buscan darle alcance nacional.

Así habría quedado demostrado, por ejemplo, con la reciente socavación ocurrida en las vías del metro de Medellín. Pues, mientras que en X la gente comentaba las implicaciones en su vida diaria, dicho esquema trataría de darle al hecho tintes de hecatombe.

Por ejemplo, dos días después de la socavación y cuando ya se conocían sus alcances, la cuenta de X Zurdos Col –cuyo origen sería otra cuenta quinterista llamada Zurdos de Corazón– trinó: “Increíble pero cierto: Federico Gutiérrez tiene a Medellín sin metro y sin estadio (...) Acabó con el Metro, acabó con el estadio, acabó con EPM... y lo que falta”.

Ese mismo día agregaron: “La famosa ‘recuperación de Medellín’ fue un engaño que hoy se refleja en el deterioro de uno de los mayores orgullos de la ciudad. Habría que preguntarles a esos ciudadanos que hoy sufren las crisis del Metro de Medellín si aún votan y apoyan a Federico Gutiérrez”.

Casualmente ese mismo 22 de octubre, un supuesto medio independiente llamado Aguijón –de férrea línea en contra de Gutiérrez– publicó en X un enlace a una nota sobre el daño en el Metro en la que decía “La alcaldía no ha hecho el trabajo de prevención que es debido (...) según el IDIGER ya se han identificado otros 84 puntos críticos en los que se podría repetir esa situación (socavaciones). El arreglo (...) tardaría 8 días y además tendrá que cerrarse un carril de la Avenida Oriental (...) Como si fuera poco se ha denunciado que por lo menos 300.000 personas siguen sin agua por las ‘reparaciones’ que se están haciendo por parte de EPM (...)”, escribieron.

Lea: Las cinco mentiras de Daniel Quintero sobre la consulta del Pacto Histórico, ¿qué sigue?

Valga decir que en el artículo escrito no solo citan al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos, entidad bogotana, sino que hablan de un carril de la Avenida Oriental que ni siquiera discurre por allí. Además, mienten al hablar de enormes cortes de agua cuando EPM nunca comentó sobre esto, toda vez que lo que discurre por la zona afectada son redes de alcantarillado.

Casualmente esta “línea narrativa” habría comenzado a ser seguida por personajes afines al quinterismo–petrismo de la ciudad. Por ejemplo, el excandidato al Concejo Daniel Muñoz González –furibundo quinterista– trinó: “¡Crisis en el Metro de Medellín! ¡El río se llevó unos rieles, el alcalde no interviene adecuadamente, está de paseo! ¡Acabaron con el orgullo de la ciudad! Fuera los uribistas de la alcaldía de Medellín”.

Ese no fue el único trino con falsa urgencia que escribió Muñoz, pues el 23 de octubre escribió “Alerta Nacional. ¡Las vías del Metro de Medellín se cayeron! ¡El alcalde Fico no sabe cómo resolver el asunto! ¡La Derecha acabó con Medellín!”.

Y en la madrugada del 25 de octubre, un día antes de superarse la contingencia, Muñoz publicó “En la Medellín de alias Fico los paisas no pueden desplazarse porque NO HAY METRO... ¡Espero que todos los que salgan en este vídeo NO vuelvan a darle un solo VOTO a la derecha destructora!”.

Las afirmaciones de Muñoz son engañosas pues, aunque sí hubo graves afectaciones a la movilidad en el Sur, el Metro ni perdió rieles y además seguía prestando su servicio en gran parte de las estaciones.

Nuevamente, oh casualidad, sobre el tema del Metro también se refirió el 21 de octubre el polémico excandidato a la Alcaldía de Medellín Albert Yordano Corredor, hoy petrista y ayer presunto “amo y señor” de la Secretaría de Educación de Quintero en alianza con la hoy imputada exsecretaria Marta Agudelo.

“No, señores, el caos del Metro, no es culpa de las lluvias; es falta de planeación, de inversión, de capacidad gerencial para anticipar y prevenir. Es consecuencia de estar concentrados en otra cosa, menos en Medellín. Y quienes pagan son los ciudadanos”. Otro de los petristas–quinteristas que se sumó al ataque de la administración de Medellín fue el exdirector de la EDU Wilder Echavarría, exfuncionario de pasado escandaloso en esa entidad distrital y de probada cercanía con Miguel Quintero. Él es otro de los salpicados en el escándalo de corrupción del Área Metropolitana.

También le puede interesar: La neopropaganda: los discursos de odio agitan la política en el país

Ese 21 de octubre Echavarría escribió “(...) Se presentó una socavación que estuvo a punto de tragarse la vía férrea (las palabras de Muñoz). Eso no fue ‘un hecho normal’, NO. Eso fue falta de mantenimiento, falta de gestión y falta de responsabilidad. ¿Y quién debía prevenirlo? El Área Metropolitana, que por LEY es la autoridad ambiental encargada de hacer los mantenimientos preventivos y correctivos del cauce del río y su canal. Pero no lo hicieron (...) Y lo digo claro: aquí alguien tiene que responder. ¡Y Fico de rumba mientras todo se derrumba!”, cerró su mensaje Echavarría con la misma frase que posteriormente fue replicada por algunos de los presuntos “bodegueros” petristas del país.

¿Pero que tienen todas estas “opiniones” en común? Que no solo tergiversan el hecho sino que también omiten decir que la actual situación del Metro podría ser culpa de la desatención que ha sufrido el afluente en los últimos años, pero sobre todo en la pasada administración del Área Metropolitana, cuando la dirigía Juan David Palacio, ficha de los hermanos Quintero en dicha entidad y al parecer involucrado en los casos de corrupción allí ocurridos.

De hecho, siendo Quintero alcalde y Palacio director del AMVA ocurrieron las socavaciones del 21 de marzo de 2021 entre Acevedo y Madera; y del 16 de junio de 2022 entre Tricentenario y Caribe. El antecedente anterior fue en 2014. Siendo, así las cosas, según la lógica quinterista, dichas socavaciones también serían culpa de ambos.

Pero este no fue el único hecho en el que se ha visto el patrón que tendría como objetivo implantar narrativas contra la ciudad, posiblemente en busca de réditos políticos con el gobierno nacional.

Por ejemplo, antes, durante y después del mantenimiento programado al acueducto del norte del Aburrá –entre el 9 y el 13 de octubre– la matriz se habría activado para volver a tejer su red de engaños.

El 8 de octubre, y sin empezar aún el corte, Muñoz volvió a la carga escribiendo sobre un video grabado en el barrio París del municipio de Bello: “¡urgente los paisas se mueren de sed! ¡El alcalde Gutiérrez quiere vender a EPM y luego pasa esto! acabaron con Medellín y su gente... ¡no pasarán!”. Y el 9 de octubre trinó “¡en Venezuela sí tienen agua, en Medellín no! Para eso volvió la derecha, para destruir la ciudad. ¡No volverán!”.

Cabe mencionar que este trino fue replicado el 9 de octubre por el presidente Petro quien entre su largo mensaje escribió: “Mire. Está (sic) situación en las comunas populares de Medellín. Es por esto que usan milicias fascistas para controlar la gente. Es una verdadera gentrificación contra el pobre. La superintendencia de servicios debe actuar contra esta situación de carencia de agua potable para la población de Medellín”.

El 11 de octubre, de nuevo Corredor se refirió al tema diciendo “Esa gente (los residentes afectados por el corte) todos y cada uno de ellos son DUEÑOS de la empresa de servicios públicos más grande del país. Pero la ineptitud de un alcalde los tiene haciendo fila para recoger agua.”

Ese 11 de octubre también apareció otro personaje en la ecuación: el quinterista representante a la Cámara Alejandro Toro, otro de los salpicados por escándalos de corrupción en la administración de Quintero y quien se autodefine como “sin visa, pero 100% visajoso”.

Este señaló desde Bogotá que: “El alcalde Gutiérrez le cumplió a Medellín, dijo que le iba a poner un mar y ya lo está entregando balde a balde. Las interminables filas en Robledo y San Antonio de Prado o la gente corriendo detrás de un carro tanque de agua... y por ahí ya anda el run run de que van a privatizar a EPM.”

Y el 21 de octubre, en vísperas de la votación de la consulta interna del Pacto, Toro escribió “Hoy más de 300 mil personas no tienen agua en Medellín, obvio, en los barrios populares, pero en El poblado, Laureles (sic), y otros barrios de ricos nunca falta el agua. Nosotros vamos a velar por todos, para nosotros todos cabemos y todos valemos”.

Para desmentir lo dicho por estos personajes, cabe mencionar que por un lado, el video difundido por Muñoz es en Bello, fuera de Medellín. De otro lado, EPM detalló con mucha antelación el mantenimiento de octubre, permitiendo que las personas se prepararan. Además, este se surtió en el tiempo previsto sin ningún contratiempo y también siempre se garantizó la entrega de agua con carrotanques e incluso con la red de hidrantes de la ciudad. Mientras que sobre la falta de agua comentada por Toro el 21 de octubre, hay que decir que, si bien en esa fecha sí hubo otro mantenimiento programado, este solo afectó a casi 14.000 abonados de Medellín y no a 300.000 como dijo falsamente. Además afectó a 5.000 usuarios de Envigado, uno de los municipios más ricos del Aburrá, lo que deja sin piso su perorata clasista.

Si bien las narrativas a imponer se moverían por diferentes líneas, ahora se tendría por objetivo atacar por el estado actual del estadio Atanasio Girardot, sus goteras –que lo mojan más a uno que debajo de una ducha, tal como lo denunció este diario– y el anuncio del alcalde sobre la necesaria renovación del espacio.

Por ejemplo, el 22 de octubre, Zurdos publicó: “Increíble pero cierto: Federico Gutiérrez tiene a Medellín sin metro y sin estadio”. Ese mismo día Corredor también trinó “Fico, usted insulta la inteligencia de la gente. Tiene la ciudad hecha un caos y desde Barcelona sale ahora con el cuento que va a hacer un estadio nuevo; vuélvase serio y póngase a trabajar”. Y ese mismo día, apareció otro personaje, Esteban Restrepo trinando “Fico prometió en 2011 construir el techo del estadio Atanasio Girardot; luego fue alcalde en 2016 y no lo hizo. Ahora en 2025 vuelve con otro cuento: dice que va a construir un nuevo estadio. ¿Será que lo hace antes o después de construir el mar de Medellín?

Eso sí, los tres implicados ocultaron la promesa que hizo su jefe Quintero en octubre de 2020 para modernizar el estadio y que iba a valer $70.000 millones. La idea era intervenir 163.700 metros cuadrados, poner un techo con forma de elipse con un área de 70.000 metros cuadrados, construir parqueaderos soterrados con zonas VIP, restaurantes, mejorar los espacios de comidas, montar un museo y un centro de atención médica. Proyecto que quedó en nada.

Así se iría moviendo esta matriz que busca imponer narrativas, sin embargo. Sin embargo, y por fortuna, la misma gente en los comentarios de estos “posts” no solo desmiente las narrativas dichas pues luego de cuatro años de padecer al quinterismo, la gente ya no traga entero.

