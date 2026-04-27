Quintero empezó reuniones con EPS intervenidas en la Supersalud: ¿de qué hablaron?

El recién posesionado superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, inició una serie de reuniones con los representantes de las entidades promotoras de salud (EPS). Este lunes inició con los agentes interventores de las que están bajo control del Gobierno y, según dijo, continuará con las demás en los próximos días.

En ese encuentro les comunicó que la línea de la Supersalud —al mando del exalcalde de Medellín imputado por peculado por apropiación (robar recursos públicos) y prevaricato por acción (emitir una decisión iegal)— será la “cero tolerancia con la corrupción” y la “acción penal inmediata cuando se ponga en riesgo la atención de niños y niñas”.

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Por otro lado, denunció que clínicas y hospitales están siendo presionados para pagar comisiones ilegales de entre el 7 % y el 20 % a cambio de agilizar el cobro de su cartera, en su primer encuentro oficial con los interventores de las EPS bajo medida de intervención.