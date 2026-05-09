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Quintero nombra a su “combo” de cuestionados en la SuperSalud y otros secretos en De Buena Fuente

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero, hoy superintendente de Salud, nombrará a varios de sus alfiles en la entidad, la salud del Alto Comisionado para la Paz Otty Patiño estaría en declive y Milton Vasco se prepararía para asumir la curul dejada por Sebastián López en el Concejo de Medellín

  • Espere cada domingo los secretos por De Buena Fuente en EL COLOMBIANO. Foto: Metroparques/Colprensa.
    Espere cada domingo los secretos por De Buena Fuente en EL COLOMBIANO. Foto: Metroparques/Colprensa.
hace 30 minutos
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El nombramiento del exalcalde imputado por corrupción Daniel Quintero Calle como superintendente de Salud ya era reprochable por su falta de experiencia en temas de salud y líos judiciales, pero ahora hay más escándalos.

Resulta que Quintero, como denunciaron el diputado Luis Peláez y el senador electo Andrés Forero, cambió el manual de funciones de la Superintendencia de Salud para abrirle espacio a su combo más cercano de exfuncionarios cuestionados como Esteban Restrepo (indiciado en cuatro investigaciones penales), Juan Duque (exsecretario destituido metido en líos) y otros.

La movida generó una ola de indignación. El congresista Daniel Carvalho dijo: “Toda la banda acusada de saquear a Medellín llega a dirigir la salud de los colombianos. Queda uno más tranquilo. ¿Cómo pueden votar por la continuidad de eso?”, cuestionó en referencia a Iván Cepeda.

Lea también: Offimedicas rechaza haber negado medicamento a menor y responde a señalamientos de Quintero

¿Quién lidera la política de paz del Gobierno?

La salud de Otty Patiño, según fuentes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, estaría en declive. Este diario ha contado que desde hace meses algunos funcionarios cercanos a Patiño son quienes realmente lideran ese despacho.

El Alto Comisionado es cercano al presidente Petro desde que ambos militaron en la guerrilla del M-19 y se pensaba que iba a corregir de alguna manera el rumbo de la política de “paz total”, que según expertos ha sido un fracaso. Ha sucedido lo contrario.

Hoy más que nunca está a la deriva una solución al conflicto y más bien se han premiado a los criminales que matan, secuestran y torturan a la población. Hace un par de días, de manera inexplicable, Petro mandó suspender la orden de captura a 29 miembros del Clan del Golfo, incluyendo al temido alias Chiquito Malo.

Hay nuevo concejal en Medellín: Milton Vasco

Tras dos años como director de Metroparques, Milton Vasco Restrepo dejó su cargo y será nuevo concejal de Medellín. Va a ocupar el puesto que deja vacante Sebastián López, el corporado que recientemente anunció su salida del recinto y, quien tal parece, aspirará a la alcaldía Distrital en las elecciones de 2027.

“Ya saben que cuentan conmigo. Venimos de hacer una gestión muy buena en Metroparques al recuperar todo lo que se había perdido. Seguiré los buenos pasos que me deja Sebastián”, dijo Vasco.

Es economista industrial de la Universidad de Medellín, con especialización en Gerencia de Marketing. Antes de ocupar cargos públicos, trabajó como gerente comercial de Smart Fit Colombia para el país y otros como Panamá y Costa Rica, y adicionalmente, fue uno de los socios fundadores de Expofitness, una de las ferias deportivas más reconocidas en Latinoamérica.

Lea también: Piden refuerzo a seguridad del presidente del Concejo de Medellín, que estaría siendo amenazado

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo en su cuenta oficial de X: “Gracias por tu trabajo en Metroparques. Hay que recordar que esta fue una de las entidades más afectadas por corrupción de quienes recibimos la Alcaldía. Sanearla era un gran reto. Ahora asumes nuevos retos como concejal y lo harás muy bien”.

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