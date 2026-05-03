Rabino extranjero hallado muerto en un armario en Bogotá vino a Colombia en busca de esposa y se casó con una de 18 años

Más detalles se conocieron sobre el asesinato del rabino extranjero Nuchem Yisrael Eber, cuyo cuerpo fue hallado en un armario en plena vía pública de la localidad de Bosa, en Bogotá. Su caso sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades para determinar si el crimen ocurrió en medio de un hurto. De lo último que se conoce es que este religioso de Nueva York, Estados Unidos, había salido de un apartamento arrendado. Y es que en un video aparece el hombre, de 51 años, vestido con saco, pantalón y boina, todas las prendas de color negro. Esa misma noche del 21 de abril, cuando se produjo su desaparición.

También se supo que la víctima tenía cuatro hijos, dos nietos y era miembro de la comunidad jasídica de Belz. Sin embargo, el medio New York Post reveló que había viajado a Colombia en busca de una nueva esposa tras el fracaso de un matrimonio hace cinco años. Lea también: Video | ¿Quién era Nachum Yisrael Eber, el rabino extranjero hallado muerto en un armario en Bogotá? Su búsqueda de pareja no se limitó a Nueva York, sino que también se extendió a Ucrania, donde trabajó con casamenteras. No obstante, finalmente puso su mirada en Colombia, país que consideró un destino ideal tanto para encontrar el amor como para conocerlo. Yosef Matheron, un colombiano que se hizo amigo de Eber y le ayudó con la traducción, contó al medio citado que el hombre conoció en Barranquilla a una joven de 18 años, aunque él pensaba que tenía 20. “Eran una pareja religiosa, una pareja muy íntegra. Él no bebía alcohol, no consumía drogas, era un hombre religioso”, dijo.

La pareja se casó en la capital del Atlántico y luego celebraron con una cena en Bogotá. Sin embargo, el rabino seguía desconociendo la verdadera edad de la mujer hasta que sus suegros le contaron que en realidad ella tenía 18 años. “La joven acabó rompiendo con él, sobre todo porque le dijo que no se sentía preparada; sentía que era demasiado joven y creía que se había precipitado al dar ese paso. Pero nunca fue algo que la obligaran a hacer”, agregó Matheron sobre el matrimonio que duró un mes. Esa ruptura, ocurrida en enero, dejó al religioso totalmente deprimido, pero eso no significaba regresar a Nueva York. En cambio, decidió quedarse en Colombia para continuar buscando el amor.

Él era Nuchem Yisrael Eber, asesinado en Bogotá. FOTO: Cortesía