Racha maldita: 7 visitas, cero triunfos, Nacional busca romper el maleficio del Metropolitano ante Junior

Nacional necesita sumar ante Junior para mantenerse con opciones de clasificar a la final de la Liga colombiana. Este es el trío clave para volver a ganar.

    Matheus Uribe, volante de grandes progresos con Atlético Nacional. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Marlos Moreno, otra alternativa que tiene Diego Arias para el ataque de Nacional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
Atlético Nacional llega a Barranquilla con una verdad tan fría como contundente: del actual plantel, no queda un solo sobreviviente de la última victoria verde en el Metropolitano. Aquel 18 de septiembre de 2021 parece ya un capítulo lejano, casi nostálgico, cuando el uruguayo Jonathan Álvez firmó un doblete y Sebastián Gómez selló el 1-3 que silenció al coloso rojiblanco. Desde entonces, el viento cambió de dirección: siete visitas, cero triunfos, tres festejos para Junior y cuatro empates que dejaron al verde siempre con la sensación de que faltó algo, de que la historia merecía otro final.

Pero esta vez, mientras todos miran al presente, el pasado se asoma con fuerza en la libreta táctica de Diego Arias. Porque si bien ningún jugador del último triunfo está hoy en el plantel, sí hay tres hombres que saben lo que es ganar en el Metropolitano, tres que han dejado huella en la arena caliente de Barranquilla. Tres que pueden mostrarle a Nacional el camino hacia la victoria.

Lea aquí: Así llegan Nacional y DIM a la fecha 4 de los cuadrangulares, ¿cómo se disputará esta jornada?

Arias no solo es el técnico. Arias fue protagonista directo de una de las victorias más importantes del verde en suelo tiburón: el 17 de noviembre de 2016, en la final de la Copa BetPlay. Aquella noche Nacional ganó 0-1 con gol de Andrés Ibargüen y cerró un global de 1-3 que levantó un título, pero también un recuerdo imborrable. A su lado, en esa misma batalla, estuvo Matheus Uribe, quien compartió el medio campo con Arias en una dupla que impuso orden, fuerza y jerarquía.

Y si de memorias imborrables se trata, imposible dejar por fuera una de las noches más brillantes de Nacional en Barranquilla: el 4-0 del 17 de octubre de 2015. Un festival futbolístico. Una exhibición. Un partido donde Marlos Moreno brilló como una estrella joven que se encendía para el mundo, con un doblete que devastó al Junior y que fue acompañado por los goles de Jéfferson Duque y Yimmi Chará, hoy justamente jugador del equipo tiburón.

Marlos Moreno, otra alternativa que tiene Diego Arias para el ataque de Nacional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

Esa noche también estuvo Arias, comandando el medio campo junto a Sebastián Pérez y el venezolano Alejandro “Lobito” Guerra.

Hoy, casi una década después de sus primeras conquistas en el Metropolitano, Arias, Matheus y Marlos vuelven a encontrarse con el escenario que los vio brillar, pero con roles diferentes, con responsabilidades más grandes y con el peso de la historia sobre los hombros. Ya no es solo ganar: es romper una racha, reescribir una narrativa, demostrar que la memoria puede ser guía.

Porque un triunfo este domingo, en la fecha 4 de los cuadrangulares, no es uno más. Es un triunfo que acercaría a Nacional a la gran final de la Liga, que encendería la ilusión de un equipo que ha encontrado un fútbol serio y una convicción firme bajo el mando de Arias.

También le puede interesar: El dilema de Arias: ¿Cómo suplir la ‘ausencia notoria’ de Alfredo Morelos ante el Junior?

Además, el partido tiene un sabor especial para el técnico. En sus 15 juegos en propiedad, Arias presume un registro sólido de 9 victorias, 5 empates y una única derrota, justamente frente al Junior. Esa espina está ahí, atravesada. Y qué mejor escenario para sacarla que el mismo Metropolitano, el estadio que supo domar como jugador.

Con Arias, Nacional ya ha vencido a todos sus clásicos rivales. Falta el Junior. Falta ese golpe de autoridad. Falta esa victoria que sería más que tres puntos: sería un mensaje, una reivindicación y un recordatorio de que la historia, a veces, vuelve para sostenerte la mano y mostrarte el camino. Y ahí están ellos tres: Arias, Matheus y Marlos. Los que ya lo lograron. Los que conocen el secreto. Los que pueden escribir, una vez más, una noche verde en Barranquilla.

Racha maldita: 7 visitas, cero triunfos, Nacional busca romper el maleficio del Metropolitano ante Junior
