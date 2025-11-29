Racha maldita: 7 visitas, cero triunfos, Nacional busca romper el maleficio del Metropolitano ante Junior

Atlético Nacional llega a Barranquilla con una verdad tan fría como contundente: del actual plantel, no queda un solo sobreviviente de la última victoria verde en el Metropolitano. Aquel 18 de septiembre de 2021 parece ya un capítulo lejano, casi nostálgico, cuando el uruguayo Jonathan Álvez firmó un doblete y Sebastián Gómez selló el 1-3 que silenció al coloso rojiblanco. Desde entonces, el viento cambió de dirección: siete visitas, cero triunfos, tres festejos para Junior y cuatro empates que dejaron al verde siempre con la sensación de que faltó algo, de que la historia merecía otro final.

Pero esta vez, mientras todos miran al presente, el pasado se asoma con fuerza en la libreta táctica de Diego Arias. Porque si bien ningún jugador del último triunfo está hoy en el plantel, sí hay tres hombres que saben lo que es ganar en el Metropolitano, tres que han dejado huella en la arena caliente de Barranquilla. Tres que pueden mostrarle a Nacional el camino hacia la victoria. Lea aquí: Así llegan Nacional y DIM a la fecha 4 de los cuadrangulares, ¿cómo se disputará esta jornada? Arias no solo es el técnico. Arias fue protagonista directo de una de las victorias más importantes del verde en suelo tiburón: el 17 de noviembre de 2016, en la final de la Copa BetPlay. Aquella noche Nacional ganó 0-1 con gol de Andrés Ibargüen y cerró un global de 1-3 que levantó un título, pero también un recuerdo imborrable. A su lado, en esa misma batalla, estuvo Matheus Uribe, quien compartió el medio campo con Arias en una dupla que impuso orden, fuerza y jerarquía.

Y si de memorias imborrables se trata, imposible dejar por fuera una de las noches más brillantes de Nacional en Barranquilla: el 4-0 del 17 de octubre de 2015. Un festival futbolístico. Una exhibición. Un partido donde Marlos Moreno brilló como una estrella joven que se encendía para el mundo, con un doblete que devastó al Junior y que fue acompañado por los goles de Jéfferson Duque y Yimmi Chará, hoy justamente jugador del equipo tiburón.

Marlos Moreno, otra alternativa que tiene Diego Arias para el ataque de Nacional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA