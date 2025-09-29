Habría racionamiento programado de gas natural en industrias en Colombia, alerta de Asoenergía

La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) encendió las alarmas frente a la posibilidad de declarar un racionamiento programado de gas natural que dejaría en segundo plano la demanda industrial, pese a que está respaldada por contratos firmes.
La directora ejecutiva del gremio, Sandra Fonseca, aseguró que la decisión de dar prioridad de abastecimiento a las plantas térmicas carece de sustento regulatorio, económico y social, y pone en riesgo la estabilidad de sectores productivos clave.
