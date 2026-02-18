Tarjeta roja al racismo, que vuelve a ensuciar el fútbol tras el cruce entre Vinícius y Prestianni

¿Llamó “mono” Gianluca Prestianni a Vinícius? Sin importar la respuesta, el racismo volvió a ensuciar el deporte: el astro brasileño acusó al futbolista argentino, que negó sus palabras -expresadas mientras se tapaba con la camiseta-, este martes 17 de febrero durante el Benfica-Real Madrid de la Liga de Campeones.
"Los racistas son, ante todo, cobardes": Vinícius Junior tras presunto racismo de Prestianni del Benfica en Champions
El incidente ocurrió tras el gol de Vinícius que le dio la victoria al equipo español 1-0 en el Estadio da Luz de Lisboa. Después de una celebración con bailes, gestos a la afición y cruces de palabras con jugadores del Benfica, el atacante brasileño corrió hacia el árbitro François Letexier alegando haber sido llamado “mono” por Prestianni.