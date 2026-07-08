FIFA investiga insultos racistas contra IShowSpeed en el partido entre Argentina y Cabo Verde

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) abrió una investigación por los ataques racistas que recibió Darren Jason Watkins Jr., más conocido en el mundo del streaming como IShowSpeed, quien presenció el polémico partido del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y Cabo Verde, disputado el 3 de julio y que terminó 3-2. Los goles del encuentro fueron obra de los caboverdianos Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral, y de los argentinos Lionel Messi y Lisandro Martínez, además de un autogol de Diney Borges en el Estadio de Miami, Estados Unidos. Lea aquí: Mbappé tildó de “despreciable e indigna” a senadora de Paraguay por comentarios racistas

El organismo rector del fútbol publicó un comunicado este martes en el que rechazó los ataques contra el youtuber y anunció la apertura de una indagación contra las personas involucradas. Según los videos que circulan en redes sociales, se trataría de hinchas de la selección argentina.

El momento fue captado cuando Speed vestía una camiseta de la selección de Cabo Verde. “La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas”, se lee en una publicación de X. “La FIFA tuvo conocimiento de un incidente que involucró a un aficionado y a #IShowSpeed en el Estadio de Miami durante el partido Argentina vs. Cabo Verde el 3 de julio de 2026 e inició de inmediato una investigación”, agregan.

La institución rectora del fútbol hizo un llamado al respeto entre los hinchas y los jugadores de las diferentes selecciones que participan en el Mundial de Fútbol de 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

IShowSpeed no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. El creador de contenido se ha declarado abiertamente fan del portugués Cristiano Ronaldo y ha manifestado en varias ocasiones su desacuerdo con el estilo de juego de Lionel Messi.

Argentina enfrentará a Suiza en los cuartos de final del Mundial de 2026. El encuentro se disputará el sábado 11 de julio en el estadio de Kansas City. Puede leer: ¿La Fifa favorece a Argentina? Las acciones que alimentan el reclamo de aficionados y dirigentes del fútbol Preguntas y respuestas