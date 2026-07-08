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FIFA investiga insultos racistas contra IShowSpeed en el partido entre Argentina y Cabo Verde

El streamer de 21 años presenció el partido entre ambas selecciones y fue víctima de un presunto acto de racismo cuando vestía la camiseta de Cabo Verde.

  • FIFA investiga insultos racistas contra IShowSpeed en el partido entre Argentina y Cabo Verde
El Colombiano
El Colombiano
08 de julio de 2026
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La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) abrió una investigación por los ataques racistas que recibió Darren Jason Watkins Jr., más conocido en el mundo del streaming como IShowSpeed, quien presenció el polémico partido del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y Cabo Verde, disputado el 3 de julio y que terminó 3-2.

Los goles del encuentro fueron obra de los caboverdianos Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral, y de los argentinos Lionel Messi y Lisandro Martínez, además de un autogol de Diney Borges en el Estadio de Miami, Estados Unidos.

Lea aquí: Mbappé tildó de “despreciable e indigna” a senadora de Paraguay por comentarios racistas

El organismo rector del fútbol publicó un comunicado este martes en el que rechazó los ataques contra el youtuber y anunció la apertura de una indagación contra las personas involucradas. Según los videos que circulan en redes sociales, se trataría de hinchas de la selección argentina.

El momento fue captado cuando Speed vestía una camiseta de la selección de Cabo Verde. “La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas”, se lee en una publicación de X.

“La FIFA tuvo conocimiento de un incidente que involucró a un aficionado y a #IShowSpeed en el Estadio de Miami durante el partido Argentina vs. Cabo Verde el 3 de julio de 2026 e inició de inmediato una investigación”, agregan.

La institución rectora del fútbol hizo un llamado al respeto entre los hinchas y los jugadores de las diferentes selecciones que participan en el Mundial de Fútbol de 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

IShowSpeed no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. El creador de contenido se ha declarado abiertamente fan del portugués Cristiano Ronaldo y ha manifestado en varias ocasiones su desacuerdo con el estilo de juego de Lionel Messi.

Argentina enfrentará a Suiza en los cuartos de final del Mundial de 2026. El encuentro se disputará el sábado 11 de julio en el estadio de Kansas City.

Puede leer: ¿La Fifa favorece a Argentina? Las acciones que alimentan el reclamo de aficionados y dirigentes del fútbol

Preguntas y respuestas

¿Por qué la FIFA abrió una investigación por el caso de Speed en el Mundial 2026?
La FIFA abrió una investigación tras conocer un incidente en el que el creador de contenido Speed recibió ataques racistas durante el partido entre Argentina y Cabo Verde, disputado el 3 de julio de 2026 en el Estadio de Miami. El organismo indicó que busca esclarecer lo ocurrido e identificar a las personas involucradas
¿Quiénes habrían protagonizado los ataques contra Speed?
Según los videos que circulan en redes sociales, los presuntos responsables serían hinchas de la selección argentina. Sin embargo, la FIFA no ha informado oficialmente la identidad de las personas involucradas y mantiene abierta la investigación.
¿Dónde y cuándo ocurrió el incidente con Speed?
El incidente ocurrió el 3 de julio de 2026 durante el partido entre Argentina y Cabo Verde, disputado en el Estadio de Miami, en Estados Unidos, sede del Mundial de 2026 junto con Canadá y México.
¿Qué relación tiene Speed con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?
Speed ha manifestado en varias ocasiones que es admirador de Cristiano Ronaldo y también ha expresado su desacuerdo con el estilo de juego de Lionel Messi. No obstante, la noticia no establece que esas opiniones hayan sido la causa de los ataques recibidos.
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