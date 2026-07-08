FIFA investiga insultos racistas contra IShowSpeed en el partido entre Argentina y Cabo Verde

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) abrió una investigación por los ataques racistas que recibió Darren Jason Watkins Jr., más conocido en el mundo del streaming como IShowSpeed, quien presenció el polémico partido del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y Cabo Verde, disputado el 3 de julio y que terminó 3-2.
Los goles del encuentro fueron obra de los caboverdianos Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral, y de los argentinos Lionel Messi y Lisandro Martínez, además de un autogol de Diney Borges en el Estadio de Miami, Estados Unidos.
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