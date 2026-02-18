¿Quién es Gianluca Prestianni, el talento argentino acusado de insultos racistas contra Vinícius?

Como muchas otras joyas de la inextinguible cantera argentina, Gianluca Prestianni cruzó muy joven el Atlántico con rumbo a la élite del fútbol. Pero no es su talento el que lo tiene en boca de todos, sino una acusación de racismo contra Vinícius Jr.
El extremo del Benfica, de 20 años, al parecer le habría dicho “mono” a la estrella brasileña del Real Madrid el martes, en Lisboa, durante el partido de ida de los playoffs a octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.
El árbitro activó el protocolo antirracista y Vini y otros jugadores merengues, como el astro francés Kylian Mbappé, denunciaron luego la supuesta discriminación. Tanto Prestianni como las Águilas niegan actos racistas, en un episodio que ensucia de nuevo el balompié.