¿Quién es Gianluca Prestianni, el talento argentino acusado de insultos racistas contra Vinícius?

Como muchas otras joyas de la inextinguible cantera argentina, Gianluca Prestianni cruzó muy joven el Atlántico con rumbo a la élite del fútbol. Pero no es su talento el que lo tiene en boca de todos, sino una acusación de racismo contra Vinícius Jr. El extremo del Benfica, de 20 años, al parecer le habría dicho “mono” a la estrella brasileña del Real Madrid el martes, en Lisboa, durante el partido de ida de los playoffs a octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Lea también: Video | El partido Real Madrid-Benfica estuvo detenido 10 minutos por denuncia de racismo de Vinícius, ¿qué pasó? El árbitro activó el protocolo antirracista y Vini y otros jugadores merengues, como el astro francés Kylian Mbappé, denunciaron luego la supuesta discriminación. Tanto Prestianni como las Águilas niegan actos racistas, en un episodio que ensucia de nuevo el balompié.

Gianluca Prestianni contra Vinicius luego de la celebración del gol. Foto: Getty Images

¿Quién es Gianluca Prestianni?

Nació el 31 de enero de 2006 en el seno de una familia muy futbolera en Ciudadela, una localidad en la provincia de Buenos Aires. Desde pequeño se destacó por su talento con la pelota, que lo llevó a debutar con apenas 16 años en el primer equipo de Vélez Sarsfield, el cuadro del que es hincha. La Joyita o La Pulga, como era conocido debido a sus 1,66 metros de estatura, se convirtió entonces en el jugador más joven en estrenarse con la camiseta del Fortín, campeón de la Copa Libertadores en 1994. “No fue fácil debutar tan joven, pero la verdad que estoy muy contento por haber vestido la camiseta de Vélez y de poder haberlo dejado en primera”, dijo a finales de 2023, luego de que la V se salvara del descenso.

Anotó tres goles en 39 partidos con Vélez entre 2022 y 2023, periodo en el que tuvo puntos altos pero también bajos a causa de casos de indisciplina, según la prensa local. Benfica lo compró por 10 millones de euros a principios de 2024, de acuerdo con el portal Transfermarkt, aunque tuvo su estreno cinco meses después de llegado al cuadro inmortalizado por Eusébio. Tras un comienzo con poco rodaje, esta temporada se ganó la confianza de José Mourinho, que lo ha dejado jugar en 30 partidos, en los que ya completa dos goles y dos asistencias.

No es la primera polémica de Prestianni

A pesar de su juventud, Gianluca Prestianni ha estado involucrado en numerosas polémicas. En el Torneo Montaigu de 2022, un certamen juvenil francés, participó en la pelea que se desató entre argentinos y brasileños al término de la final, ganada por la Canarinha de Endrick. En el Mundial Sub-20 de Chile insultó a un recogepelotas, se burló del público chileno y provocó a mexicanos y colombianos tras eliminar a sus respectivas selecciones en cuartos y semifinales.

Su más reciente controversia, el aparente comentario racista contra Vini, está bajo investigación de la UEFA y puede acarrearle una sanción, en caso de ser hallado culpable.

Gianluca, ¿el heredero de Di María en Argentina?