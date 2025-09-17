Aeropuerto de Carepa estrena radar de última generación

El aeropuerto de Carepa, Antonio Roldán Betancourt, está estrenando uno de los radares más avanzados del país y que promete mejorar ostensiblemente las condiciones de seguridad del tráfico aéreo en la subregión del Urabá antioqueño.
El aparato fue inaugurado este martes 16 de septiembre y se trata de un radar 3D, el segundo de un grupo de siete que serán instalados en otras terminales del país.
Le puede interesar: En el José María Córdova solo 2 de cada 10 pasajeros usan el sistema de control migratorio Biomig: buscan subir la cifra
Según informó el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, entidades que estuvieron a cargo de la compra del nuevo equipo, el mismo tuvo un valor de $42.177 millones.