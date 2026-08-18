Radican proyecto en el Congreso con el que las familias podrán elegir en qué gastar su subsidio de vivienda: así funcionaría

Ante el Congreso de la República se conoció este martes 18 de agosto que será radicado un proyecto de ley que busca transformar cómo las familias colombianas pueden utilizar el subsidio familiar de vivienda otorgado a través de las Cajas de Compensación Familiar.
Le puede interesar: Colombiana fue a recoger a sus hijos a la casa de su exesposo y no se supo más de ella: así descubrieron el macabro crimen
La iniciativa plantea un giro fundamental: que sean las propias familias beneficiarias las que decidan cómo utilizar el subsidio, de acuerdo con sus necesidades particulares, y no que exista una única modalidad de aplicación del beneficio.
Y es que el proyecto parte de una realidad en el país: el problema habitacional colombiano no se limita a la falta de vivienda. Este sería un cambio de lógica en la política pública habitacional, por lo que está cerca de arrancar su trámite legislativo.
Un número importante de hogares ha logrado acceder a una solución habitacional, pero enfrenta dificultades para disfrutarla plenamente debido a que muchas viviendas son entregadas en obra gris o con acabados incompletos.