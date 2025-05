Radiónica nació en 2005, en medio de Rock al Parque, en un escenario atacado por gotas de lluvia y ambientado con la música de Kraken. Se trataba de un nuevo inicio para la 99.1 FM, Frecuencia Joven de la Radiodifusora Nacional de Colombia. La apuesta era clara; bienvenidas las bandas locales, traigan sus demos, y bienvenidos los jóvenes colombianos a la radio pública.

Debo ser honesta, en 2005 ni siquiera tenía los años suficientes para saber qué era una radio. Mis recuerdos más lúcidos de infancia empiezan en 2007, cuando mi hermano, 11 años mayor que yo, ponía la emisora pública de los jóvenes: Radiónica, para mostrarme lo increíble que era el sonido de Los Suziox y La Pestilencia. Aquella frecuencia era un regalo para nosotros, porque no era fácil encontrar un CD o un casete con el repertorio de bandas de Medellín y Bogotá. Cuando crecí la frecuencia me acompañó con otros talentos locales, como Lika Nova (Bogotá), Briela Ojeda (Pasto), Margarita Siempre Viva (Medellín) y Skaparate (Cali). Y no solo eso, sino que el acercamiento a la música nacional me dio una identidad, un grupo de personas que, al igual que yo, sentían pasión por la música, por cualquier género. Hoy encendí la radio, puse la 99.1FM, y lo que sonó ya ni siquiera estaba en español: era Michael Jackson. Lo más triste, sin embargo, fue recordar que en Medellín y en Cali, la frecuencia de Radiónica ya ni siquiera está en FM, sino en AM. Que ahora suena Jackson (muy bueno él, pero lejano) porque desde la gerencia quieren “una emisora más competitiva” que le pelee a las radios privadas musicales, y que detrás de esa decisión se fueron personas importantes del equipo, en sus palabras “por dignidad, por salud mental”. Lea también: La CIDH cuestiona el manejo de RTVC: “estaría omitiendo temas percibidos como desfavorables para la administración del presidente” Más triste aún, es que, tanto miembros como exmiembros del equipo de Radiónica que hablaron con EL COLOMBIANO sobre estos cambios, hablaron con miedo, hablaron desde el anonimato, porque actualmente, en las cabinas de la radio pública hay historias de censura, acoso laboral e injusticias.

No hay equipo

Iván García, exdirector de Radiónica. Foto: Redes sociales.

Cuando pregunté sobre el anuncio del cambio de frecuencia en Cali y Medellín, la respuesta fue “te refieres al no anuncio”. Y es que, en todas las ciudades, el equipo de contratistas de Radiónica asegura que desde la nueva administración, con Hollman Morris a la cabeza y Luis Alfredo Hernández Ramírez en la subgerencia de radio, no han tenido en cuenta al equipo que ha construido el proyecto desde 2005. Las decisiones “han sido arbitrarias”. ”Se piden cosas, se cancelan otras, y nunca nos dicen un por qué. Nos enteramos de todo cuando vemos que los gerentes lo anuncian en entrevistas con otros medios o cuando lo publican en sus Instagram”, aseguraron fuentes de la emisora. Le puede interesar: Tras publicación de RTVC, MinDefensa rechaza apología a ‘Tirofijo’, el fundador de las Farc El cambio de FM a AM no es algo menor. No es la primera vez que una emisora musical suena en AM, sin embargo, pasar una emisora con un público tan amplio y consolidado a una frecuencia con calidad limitada para la música es una gran pérdida, y para sus trabajadores, una ofensa. ”Históricamente, ninguna radio pública había conseguido más de 220.000 oyentes. Ni siquiera Radio Nacional lo ha logrado con 70 frecuencias en el país. Radiónica sí lo logró, Radiónica llenó un Movistar Arena. Eso se está perdiendo”, dijeron.

El cambio se hizo, según lo declarado por la subgerencia, para darle prioridad a las franjas informativas de la radio pública. Sin embargo, estas franjas han sido objeto de cuestionamientos por tener un enfoque poco objetivo. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), RTVC “estaría omitiendo temas percibidos como desfavorables para la administración del Presidente”. De hecho, según denunció otro trabajador de Radiónica en entrevista con El Espectador, en marzo de 2025 se le dio espacio en la emisora a una cuña en la que se invitaba a la gente a marchar a favor de la aprobación de la reforma laboral que estaba impulsando el gobierno de Gustavo Petro. “Es muy triste ver que los que están al frente de la entidad salen a hablar de dignidad laboral cuando adentro no la hay”, le dijo el contratista al medio. La falta de comunicación con el equipo se une a la desintegración del mismo. Recientemente, se despidieron dos de los líderes del proyecto. Iván García trabajó 25 años en la emisora, y al momento de su renuncia era el director. Lea además: Iván García renunció a la dirección de Radiónica tras 25 años, en plena crisis de RTVC: “por mi dignidad, por mi salud mental” Esto dijo: “Lo hago por mi dignidad, por integridad profesional y personal, por mi salud mental y por el profundo amor que le tengo a este proyecto (...) mi renuncia se da por desacuerdo con las directrices que desde hace 2 meses se dan desde la Subgerencia de Radio de RTVC”. Aclaró, además, que no quiere que su renuncia sea utilizada a favor o en contra de ninguna orilla política.

Julián Jaramillo, exlíder de producción creativa. Foto: Redes Sociales.

Casi al mismo tiempo, Juan Jaramillo, líder de producción creativa, anunció en sus redes sociales que después de 11 años de trabajo debía despedirse de la emisora: “Ahora me toca salir un poco sin explicaciones, dejando un proyecto al que le dimos todo, pero que se terminó de convertir en un espacio desolado, poco humano y cero empático con quiénes ahí estábamos”. El caso de Jaramillo fue ejemplar, para mal. Su salida de Radiónica se dio luego de que manifestó su inconformidad con los cambios que presentaba la emisora. “Nosotros no les renovamos contrato a las personas que no están de acuerdo con nuestras políticas”, afirmó el subgerente Hernández.

Esa es la razón por la que, quienes siguen trabajando en Radiónica tienen miedo a hablar por fuera del anonimato. “Nosotros sabemos que vamos para afuera, pero tememos por nuestra seguridad e integridad. Cuando esto se acabe tenemos una carrera por delante, una familia”, y agregaron: “a muchos se les acaba el contrato en quince días, y no les han pedido papeles para renovación, todo es irregular e injusto”.

Censura e injusticias

Radiónica es una emisora pensada para audiencias jóvenes. Foto: Sistema de Medios Públicos RTVC.

Aquellos silencios en las renovaciones de los contratos no son inocuas. Los cambios de subgerencia no solo fueron rechazados por Jaramillo, sino por gran parte del equipo. Algo inconveniente para la administración. Las presiones al respecto se han traducido, no solo en despidos, sino en censura y exclusión. ”Había personas que llevaban años en la emisora con programas en horario prime. Sin previo aviso y sin explicaciones los pasaron a los fines de semana en horarios rarísimos. ¿Quienes quedaron en los horarios prime? Los amigos del subgerente, los del equipo que trajo con él cuando llegó. Incluyendo al asesor del subgerente, el señor Camilo Guzmán”, aseguraron los trabajadores. En esa línea, denunciaron que varios contenidos de la emisora fueron eliminados o modificados arbitrariamente: “El programa ‘Hace falta ruido’ estaba enfocado en el punk, bandas nacionales, brasileñas, argentinas, bandas ruidosas. El asesor escuchó eso y dijo: eso no va. Y empezó a programar en esa franja a Bruno Mars, Twenty One Pilots, Michael Jackson; pero salen bandas como Los Suziox porque quieren una emisora pop, un mercado comercial. Eso es un cambio al ADN que había construido la emisora”. Lea también: “Me vi obligada a sacar a personas idóneas”: Exdirectora de Radio Nacional publica carta denunciando maltrato en RTVC Otro de los programas que extrañan los periodistas es “Multiverso Radiónica”, era un espacio de tres horas dedicado a hablar del mundo Geek: videojuegos, comics, cine; y es otra de las franjas que, paulatinamente, es borrada: “El programa tiene una convergencia con televisión, y lo que dijeron desde la gerencia fue: ya no van de 5 a 8, ahora solo van de 5 a 6, y eso, porque tienen un compromiso con televisión. ¿Por qué? porque sí y punto. Ahora las otras dos horas serán de franja musical”, denunciaron las fuentes de Radiónica a EL COLOMBIANO.

Trabajadores denuncian que los contenidos de Radiónica se están centralizando en la capital. Foto: Sistema de Medios Públicos RTVC.

Lo preocupante, señalan los contratistas, es que la censura no solo se ha reflejado en los programas de la parrilla, sino también en las temáticas: “Después del asesinato de Sara Millerey se propuso hacer una investigación sobre la transfobia y el asesinato de personas LGBTI, la respuesta fue: ese tema aquí no se aborda”. Con aquellos cambios, el proyecto social y cultural que Radiónica construyó desde 2005 empezó a verse pisoteado. La apuesta se giró hacia públicos comerciales, no solo en la parrilla, sino en los eventos. Los trabajadores denunciaron que el concierto Radiónica, que apuesta por artistas locales, ha sido abandonado y “reemplazado” con los “Conciertos por la Esperanza”, conformados por grandes artistas internacionales como Los Prisioneros y Mago de Oz. Algo que también resulta extraño es que, recientemente, el Ministerio del Interior y RTVC suscribieron un contrato interadministrativo para realizar eventos, por un total de $88.964 millones. A pesar de tan grande cifra, los trabajadores de la emisora denuncian que hay un abandono con los proyectos de la emisora. ”No tenemos presupuesto asegurado para Rock al Parque ni para Hip Hop al parque. No pudimos ir a cubrir festivales independientes en los que siempre estamos porque no hubo un plan ni dinero para ir, como por ejemplo, Galeras Rock, en Pasto”, aseguraron fuentes de la emisora. Le puede interesar: Salió Juan Jaramillo, líder de producción de Radiónica de RTVC en medio de “un espacio desolado, poco humano y cero empático” A esto se le suma que, para 2025, tal vez se rompa una gran tradición: después de 20 años existiendo, la tarima de Radiónica en Rock al Parque podría no existir más. Hernández fue entrevistado por El Espectador, a quienes les dijo que de momento, tenían “otras prioridades” porque, para ellos, “se ha mercantilizado demasiado Rock al Parque”.

¿Quién defiende lo público?

Radiónica hace parte de RTVC, bajo la gerencia de Hollman Morris. Foto: Sistema de Medios Públicos RTVC.