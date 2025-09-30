“La innovación solo tiene sentido con humanismo”: Rahul Gandhi

Cuando Rahul Gandhi toma la palabra, lo hace con la cadencia de quien carga sobre sus hombros una larga tradición de liderazgo político y cultural. Nieto de la histórica Indira Gandhi e hijo de Rajiv Gandhi, visitó Medellín, invitado por la Universidad EIA, donde habló de innovación, juventud, políticas sociales e inteligencia artificial.
“Creo que muchos de los pensadores en Occidente tienen esta idea de todo o nada. Que los médicos desaparecerán si llega la inteligencia artificial. No creo que sea así”, respondió a EL COLOMBIANO refiriéndose al miedo que varios sectores económicos tienen a la adopción de esa tecnología.