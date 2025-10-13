Ramón Zambrano, maestro venezolano con 60 años dedicados al karate, lloró tras premio de María Corina Machado

El maestro venezolano Ramón Zambrano es recio, disciplinado e implacable cuando da las instrucciones a los amantes del karate que lo ven como un gran referente.
A sus 68 años tiene una elasticidad y una vitalidad envidiables. En su visita a Medellín no solo dejó grandes enseñanzas para los practicantes de este arte marcial, sino que tocó su corazón. Sus ojos se volvieron dos cristales al hablar de María Corina Machado, su coterránea, ganadora del Premio Nobel de la Paz.
Zambrano, quien inspira respeto y admiración, dejó por un momento el karate para permitirse aflorar el sentimiento que le genera lo logrado por Machado. “Es una valiente, ella personifica al buen venezolano, al que es valiente, honesto, trabajador. Su premio es más que merecido, me tocas el alma, porque es una mujer que ha dejado a su familia por luchar por mi pueblo, por ese que merece la libertad”, comentó mientras hacía un gran esfuerzo para contener las lágrimas.