Así es el ranking de camisetas de fútbol más vendidas en 2025: el equipo de un colombiano está en el top 10

El pitido final de la temporada de ventas ha sonado en el mercado mundial y el marcador es claro: el peso de la tradición europea sigue dominando, pero el tablero global del merchandising futbolístico ya no se define solo en el Viejo Continente.

En medio del ranking, conocido por Euroméricas Sport Marketing, solo hay dos equipos de Suramérica y entre los conjuntos europeos, uno de los equipos es donde figura un futbolista colombiano actualmente.

Las cifras de 2025, hasta el corte de noviembre, revelaron una reconfiguración brutal en la jerarquía del negocio de los uniformes. Real Madrid, con 3.133.000 unidades vendidas, y Barcelona, rozando los 3 millones (2.940.000), se mantienen como los gigantes indiscutibles.

El Paris Saint-Germain (PSG) se consolida en la tercera posición (2.546.000), seguido por la maquinaria alemana del Bayern Múnich (2.377.000), club donde juega Luis Díaz. El poderío de la marca, más allá de los títulos recientes, es el factor dominante.