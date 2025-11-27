x

Así es el ranking de camisetas de fútbol más vendidas en 2025: el equipo de un colombiano está en el top 10

El ranking demostró que el negocio de la venta de camisetas mantiene la preferencia de la marca o el club por encima de la misma actualidad del equipo. Además, hay un nuevo joven jugador que vende más.

    El Real Madrid es el club que más ha vendido camisetas en este 2025, teniendo como fiel perseguidor al Barcelona del mismo país. FOTO: Tomada de redes sociales @realmadrid
    Luis Díaz es el jugador colombiano del Bayern Múnich. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBayern
    Lionel Messi sigue siendo importante en la venta de camisetas de jugador. FOTO: Tomada de redes sociales @InterMiamiCF
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 9 minutos
bookmark

El pitido final de la temporada de ventas ha sonado en el mercado mundial y el marcador es claro: el peso de la tradición europea sigue dominando, pero el tablero global del merchandising futbolístico ya no se define solo en el Viejo Continente.

En medio del ranking, conocido por Euroméricas Sport Marketing, solo hay dos equipos de Suramérica y entre los conjuntos europeos, uno de los equipos es donde figura un futbolista colombiano actualmente.

Las cifras de 2025, hasta el corte de noviembre, revelaron una reconfiguración brutal en la jerarquía del negocio de los uniformes. Real Madrid, con 3.133.000 unidades vendidas, y Barcelona, rozando los 3 millones (2.940.000), se mantienen como los gigantes indiscutibles.

El Paris Saint-Germain (PSG) se consolida en la tercera posición (2.546.000), seguido por la maquinaria alemana del Bayern Múnich (2.377.000), club donde juega Luis Díaz. El poderío de la marca, más allá de los títulos recientes, es el factor dominante.

Cuando el balón cruza el Ecuador

La verdadera sorpresa, que obliga a reescribir los manuales de marketing, llega desde Estados Unidos y Sudamérica. El Inter Miami CF irrumpe en el top cinco mundiales, reportando 2.166.000 camisetas vendidas.

Este fenómeno, bautizado como el “efecto Gringo”, confirma que una superestrella puede anular décadas de historia de un club europeo para catapultar a una franquicia joven a la élite comercial. Detrás de este impacto, el fútbol sudamericano exhibe su lealtad incondicional.

Luis Díaz es el jugador colombiano del Bayern Múnich. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBayern

Boca Juniors (1.933.000) y Flamengo (1.677.000) se instalan cómodamente en la zona alta, demostrando que su base de aficionados locales, sumada a la diáspora global, genera más ventas que clubes de la talla del Manchester United (1.855.000), el Chelsea (1.422.000) y el mismo Al-Nassr (1.281.000), que cierra el tipo.

El nuevo ídolo y la despedida

El ranking individual de jugadores refleja la transferencia de poder generacional. La camiseta más vendida ya no pertenece a los pilares históricos de los últimos años.

Lamine Yamal, del Barcelona, lidera la lista de jerseys o camisetas más solicitada, desbancando a Lionel Messi (Inter Miami CF) al segundo puesto. Robert Lewandowski completa el podio.

Lionel Messi sigue siendo importante en la venta de camisetas de jugador. FOTO: Tomada de redes sociales @InterMiamiCF

Finalmente, la incursión árabe marcó un hito. El Al-Nassr saudí cierra la tabla de los diez primeros (1.281.000), impulsado exclusivamente por la influencia de Cristiano Ronaldo desde que llegó al país árabe.

Es una demostración financiera de que, en 2025, la camiseta más vendida no es necesariamente la del club más laureado en el momento, sino la que lleva estampado el nombre más caro del mercado.

Lista completa de jugadores que más vendieron camisetas

1. Lamine Yamal: 1.315.000 (unidades)

2. Lionel Messi: 1.278.000

3. Lewandowski: 1.110.000

4. Mbappé: 1.020.000

5. Vinícius Jr: 992.000

6. de Arrascaeta: 975.000

7. Cristiano Ronaldo: 925.000

8. Bruno Fernandes: 878.000

9. Harry Kane: 867.000

10. Rodrygo: 798.000

