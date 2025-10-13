Selección Colombia llegaría al puesto 13 en el Ranking FIFA y pelea por ser cabeza de grupo en el Mundial 2026

La Selección Colombia habría logrado un nuevo ascenso en el Ranking FIFA después de su victoria 4-0 frente a México, resultado que la ubicaría en la posición número 13 con 1.697 puntos.
Este avance mantiene viva la aspiración de la Tricolor de ser cabeza de grupo en el Mundial de 2026, una condición que le permitiría evitar en la fase inicial a potencias como España, Francia o Inglaterra.
El equipo, dirigido por Néstor Lorenzo, ya aseguró su clasificación al certamen tras finalizar tercero en las Eliminatorias Sudamericanas. Ahora, el foco se centra en la actualización del Ranking FIFA, clave para determinar los bombos del sorteo que se celebrará el 5 de diciembre en Estados Unidos.