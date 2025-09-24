x

Cuatro de los mejores diez hospitales de Latinoamérica están en Colombia, ¿cuáles son?

En el listado que reúne las mejores instituciones de salud de la región, Colombia tiene 26, lo que lo convierte en el segundo país con mayor presencia en el ranking después de Brasil.

  • La Fundación Santa Fe de Bogotá es el mejor hospital de Colombia. FOTO Cortesía
    La Fundación Santa Fe de Bogotá es el mejor hospital de Colombia. FOTO Cortesía
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

hace 1 hora
bookmark

Cada año se conoce el ranking de los mejores 80 hospitales y clínicas de Latinoamérica. Este es realizado por la firma Intellat, la cual se dedica al análisis de la calidad en las instituciones médicas de la región. El listado de 2025 fue publicado esta semana y, en el top 10, hay cuatro hospitales que son colombianos.

Entérese: Más de 65% de adultos de Colombia tiene problemas de obesidad

En total, en el ranking hay 26 instituciones de salud del país, dos menos que en el de 2024, cuando el listado fue conformado por 60 hospitales. Para posicionar estas instituciones se evalúan varios aspectos, como la seguridad y resultados clínicos, el personal, la creación de conocimiento, la eficiencia, la tecnología, la telemedicina, la sostenibilidad y la experiencia del paciente.

Cada clínica y hospital se califica con un puntaje de 0 a 100, siendo esta última la puntuación mayor. Además, también se les posiciona por especialidades para evaluar la atención en cada una de estas áreas: hay rankings de cardiología, oncología, ginecología y obstetricia, y pediatría; y cada uno tiene 25 instituciones.

¿Cuáles son los mejores hospitales y clínicas de Colombia?

En el listado de 2025, Colombia es el segundo país con más instituciones de salud en este ranking. El primero fue Brasil, con 30, y en tercer lugar quedó México, con 10.

Los cuatro hospitales que quedaron en el top 10 están encabezados por la Fundación Santa Fe de Bogotá, que ocupa la tercera posición. Después, en el quinto lugar, se encuentra la Fundación Valle del Lili, ubicada en Cali, y más abajo, en el séptimo, está la Fundación Cardioinfantil de Bogotá. El último es la Clínica Imbanaco, en la capital del Valle del Cauca, la cual ocupa la posición nueve en el ranking general.

De Medellín hay cinco hospitales entre los mejores 80 de Latinoamérica. Se trata del Hospital Pablo Tobón Uribe (14), el Hospital San Vicente Fundación (19), la Clínica Las Américas (24), la Clínica Medellín (49) y la Clínica Cardio VID (64).

En cuanto a las especialidades: en cardiología, la Fundación Cardioinfantil es la mejor de Colombia y la segunda de la región. En oncología, la líder del país es la Fundación Valle del Lili, que está en la segunda posición; en tercer lugar, en ginecología y obstetricia, se encuentra la Fundación Santa Fe de Bogotá, y en pediatría, de cuartas, está la Fundación Valle del Lili.

Estos son los mejores diez hospitales y clínicas de Latinoamérica en 2025

1. Einstein Hospital Israelita - Brasil

2. Hospital Sirio-Libanés - Brasil

3. Fundación Santa Fe de Bogotá - Colombia

4. Hospital Italiano - Argentina

5. Fundación Valle del Lili - Colombia

6. Hospital Moinhos de Vento - Brasil

7. Fundación Cardioinfantil - La Cardio - Colombia

8. Centro Médico ABC - México

9. Clínica Imbanaco - Colombia

10. Hospital Punta Pacífica - Panamá

