Ranking de conflictos ubicó a 4 países latinoamericanos entre los 10 más peligrosos del mundo en 2025

Un informe del Índice de Conflicto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados (ACLED por sus siglas en inglés), reveló que cuatro de los diez países más peligrosos del planeta en 2025 se encuentran en América Latina. Se trata de una evaluación global que mide cómo y dónde varían los conflictos en cada país y territorio del mundo a partir de cuatro indicadores —letalidad, peligro para los civiles, difusión geográfica y número de grupos armados—. El reporte ubicó a Palestina en el primer lugar del ranking mundial, y advierte que se volvió “más mortal y peligroso para los civiles”, con más de 4.500 personas asesinadas como resultado de la violencia. También señala que “Palestina tiene el conflicto más difuso geográficamente”, ya que ACLED registra altos niveles de violencia “en casi el 70% de Gaza y Cisjordania”. Le sigue Myanmar, donde “más de 1.200 grupos armados distintos” han estado involucrados en al menos un evento violento, lo que convierte a este país en “el conflicto más fragmentado del mundo”.

En América Latina, Ecuador, México, Brasil y Haití aparecen entre los diez países con mayor violencia. El caso más crítico es Ecuador, que según el informe “se volvió más mortífero, con más de 1.000 personas más asesinadas como resultado de la violencia política que en 2024”. ACLED registró que, entre el 1 de enero y el 28 de noviembre de 2025, la violencia de pandillas causó la muerte de “más de 3.600 personas” y que existe “un 42% más de muertes reportadas por violencia de pandillas en comparación con los primeros 11 meses de 2024”. Puede leer: “Señor Maduro: debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”: dice presidente del premio Nobel al dictador El documento advierte que el 71% de la población ecuatoriana estuvo expuesta a la violencia en 2025 y que este será “el tercer año consecutivo” en el que el país registre “la tasa de homicidios más alta de toda América Latina, rompiendo así su propio récord”. El reporte subraya que Ecuador, antes considerado un refugio seguro para venezolanos y colombianos que huían del conflicto, “se ha convertido en un país inhóspito para sus propios ciudadanos”.

ACLED identifica como factor clave de esta escalada la disputa entre las pandillas Los Lobos y Los Choneros, que fragmentó el control territorial y amplió el alcance de la violencia urbana y rural. México y Brasil también aparecen en la lista de los diez países más peligrosos del mundo, posicionados en medio de conflictos territoriales ligados al narcotráfico, la expansión de grupos criminales y la incapacidad de los Estados para frenar el aumento de homicidios y ataques contra la población civil. Haití, por su parte, registró un incremento dramático de la violencia: “más de 4.500 haitianos murieron como resultado de la violencia política” solo este año, mientras que la violencia selectiva contra civiles se intensificó a medida que las pandillas consolidaron control sobre Puerto Príncipe y otras regiones. Lea también: Así se distribuye el mapa criminal de Antioquia: 51 estructuras se disputan el control

El listado global de los países más peligrosos, según ACLED:

1 Palestina 2 Myanmar 3 Siria 4 México 5 Nigeria 6 Ecuador 7 Brasil 8 Haití 9 Sudán 10 Pakistán El organismo también registró un cambio significativo en la forma como se libran los conflictos. En 2025, “469 grupos armados no estatales, incluidos insurgentes, milicias, pandillas y cárteles transnacionales, han desplegado drones en ataques al menos una vez en los últimos cinco años, y 58 de ellos lo hicieron por primera vez este año”. Puede leer: El mapa del fracaso de la Paz Total: las mesas que resisten y las que no ACLED destaca que esta cifra ha aumentado exponencialmente desde 2020, demostrando una creciente “democratización” de la guerra con drones. En el último año, grupos armados no estatales operaron este tipo de tecnología en al menos 17 países, entre ellos Myanmar, México, Colombia y Siria.

Para América Latina y el Caribe, entre el 1 de enero y el 28 de noviembre de 2025, el organismo registró “más de 14.800 incidentes violentos” en los que pandillas, cárteles y otros grupos armados no estatales atacaron a civiles. Además, documentó que “más de 5.000 personas murieron como resultado de enfrentamientos entre fuerzas estatales y grupos armados”, mientras que ataques estadounidenses en aguas del Caribe y del Pacífico ocasionaron la muerte de “más de 80 personas entre septiembre y noviembre”. Relacionado: Ataque de EE. UU. en el Caribe genera polémica: ¿un crimen de guerra?

