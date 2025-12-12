Ranking de conflictos ubicó a 4 países latinoamericanos entre los 10 más peligrosos del mundo en 2025

Un informe del Índice de Conflicto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados (ACLED por sus siglas en inglés), reveló que cuatro de los diez países más peligrosos del planeta en 2025 se encuentran en América Latina.
Se trata de una evaluación global que mide cómo y dónde varían los conflictos en cada país y territorio del mundo a partir de cuatro indicadores —letalidad, peligro para los civiles, difusión geográfica y número de grupos armados—.
El reporte ubicó a Palestina en el primer lugar del ranking mundial, y advierte que se volvió “más mortal y peligroso para los civiles”, con más de 4.500 personas asesinadas como resultado de la violencia. También señala que “Palestina tiene el conflicto más difuso geográficamente”, ya que ACLED registra altos niveles de violencia “en casi el 70% de Gaza y Cisjordania”.
Le sigue Myanmar, donde “más de 1.200 grupos armados distintos” han estado involucrados en al menos un evento violento, lo que convierte a este país en “el conflicto más fragmentado del mundo”.