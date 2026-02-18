Colombia se desploma en el ranking de prosperidad económica de América Latina

Chile volvió a encabezar la región. El más reciente Índice de Prosperidad 2025-2026, elaborado por HelloSafe, lo posiciona como el país con mejores resultados en América Latina, seguido por Uruguay y Panamá.
El estudio no se limita al tamaño de la economía, construye su medición a partir de seis variables clave: PIB per cápita, Renta Nacional Bruta por habitante, tasa de ahorro, Índice de Desarrollo Humano, coeficiente de Gini y niveles de pobreza.
Las variables son ponderadas para evaluar no solo ingresos, sino también calidad de vida y distribución de la riqueza.
El estudio evaluó a 186 países y parte de una idea sencilla: la riqueza no se mide únicamente por lo que produce un país, sino por cómo viven sus ciudadanos.
Con ese enfoque, el ranking deja ver diferencias claras entre los países latinoamericanos, tanto en la parte alta como en la baja de la tabla.