Tiene 19 años, se cambió el pelo, es de Soledad y quiso huir hasta Caquetá: rastros de la mujer que estaría involucrada en atentado a Miguel Uribe

Al mismo tiempo, las autoridades investigan a hombre que fue visto en varios lugares de la escena del crimen, pues circuló cerca al parque El Golfito en el barrio Modelia, donde ocurrió el atentado.

Este sujeto fue visto por primera vez a las 5:09 de la tarde en el carro Spark gris estacionado a 100 metros del parque, luego fue identificado mientras descendía del vehículo cinco minutos después.

El hombre fue identificado por unos zapatos rojos que usaba ese día, además de un pantalón estampado, así lo evidencian videos de seguridad que también identificó que a las 5:15 de la tarde el presunto sicario salió del parque y abordó ese Spark por la puerta del copiloto.

A las 5:16 de la tarde, el hombre de los zapatos rojos subió al carro gris y cuatro minutos después, ese vehículo se estacionó a cinco cuadras del parque. El menor señalado de disparar contra Miguel Uribe salió del carro minutos después y era seguido por el hombre de zapatos rojos, pero ya vestido de camiseta blanca y gafas oscuras.

Este sujeto siguió al presunto sicario por varias cuadras en compañía de una mujer hasta que el menor llegó al lugar donde estaba el senador. Para las autoridades, este hombre sería alias El Costeño quien de acuerdo con el medio anteriormente citado.

“Cuando él se baja me pide el favor que le escriba a la persona del chat para hacer la cancelación. En el momento que le escribo se demora para responder, y ahí yo le digo al muchacho que no contesta, que no responden. El muchacho me dice que le regale un minuto de mi celular, ahí yo le di un minuto, él timbra dos veces, pero no le contestaron. Él me pide el favor de que le comparta internet, yo le comparto internet y él saca un celular del bolsillo del pantalón, este celular era blanco. (...) ya en medio de esta conversación, me llega una transferencia a mi cuenta de Nequi”, fue la declaración del motociclista que transportó al adolescente de 15 años.

El dinero habría sido transferido de una cuenta de este señalado delincuente que sería un hombre de 41 años nacido en Urabá y quien en el 2011 fue condenado por porte de armas y hurto agravado.

Sigan leyendo: ¿Quién es ‘Gabriela’, la misteriosa mujer clave en la planeación del atentado contra Miguel Uribe?