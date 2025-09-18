Raúl Asencio y tres excanteranos del Real Madrid irán a juicio por difundir vídeos sexuales

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anunció este jueves un juicio oral contra el defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, y otros tres excanteranos del club blanco, acusados de grabar y difundir sin permiso videos sexuales que afectan a dos jóvenes, incluida una menor. Según la resolución judicial, tres de ellos - Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García- deberán depositar una fianza de 20.000 euros cada uno, mientras que Asencio deberá aportar 15.000 euros por una acusación atenuada, únicamente por difusión de la grabación. Lea también: Doblete de Kylian Mbappé para el triunfo del Real Madrid por la Champions League El ministerio fiscal imputa a los tres primeros ser autores de esas grabaciones, además de difundirlas, sin el acuerdo de las afectadas. Además, el comunicado de la instancia judicial señaló que una de las presuntas víctimas presentó una acusación sólo contra tres individuos y no contra Asencio; la otra sí que acusó a los cuatro.

En mayo, el futbolista del Real Madrid pidió que se respetara la “presunción de inocencia” hasta su juicio. “No he participado en ningún comportamiento atentatorio contra la libertad sexual de ninguna mujer, y mucho menos de menores de edad. Así lo confirma la resolución dictada por el citado juzgado, que no me atribuye haber mantenido relaciones sexuales con las dos mujeres implicadas, ni haberlas grabado, con o sin su consentimiento”, afirmó Asencio en un comunicado publicado en Instagram.

“El auto judicial aclara que no fui quien envió a terceros ninguna imagen o vídeo de contenido íntimo, los cuales, reitero, fueron grabados en un lugar distinto de aquel en el que yo me encontraba”, precisó.