x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | La excusa del presidente de Miss Universo sobre la derrota de Miss Costa de Marfil: “Necesita visa para ingresar a 175 países”

La marfileña Olivia Yacé quedó entre las cinco finalistas, era una de las grandes favoritas y este lunes, en pleno escándalo por el triunfo de México, renunció a su título de Miss Universo África & Oceanía. Conozca la versión oficial y la realidad sobre la capacidad de viaje de la candidata.

  • Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, explicó por qué Olivia Yacé, de Costa de Marfil, perdió el certamen. FOTOS: Instagram
    Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, explicó por qué Olivia Yacé, de Costa de Marfil, perdió el certamen. FOTOS: Instagram
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

No cesa la polémica por la coronación de la mexicana Fátima Bosch en la Organización Miss Universe. El triunfo de la mexicana ha sido catalogado como fraudulento y se afirma que la ganadora —entre otras— debió haber sido Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil (Côte d’Ivoire), quien precisamente renunció este lunes a su título de Miss Universo África & Oceanía, así como a cualquier otra afiliación con el certamen.

Lea también: Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, renunció al título y vínculo con Miss Universo: “Debo permanecer fiel a mis valores”

El protagonista de un nuevo escándalo es precisamente Raúl Rocha, presidente y copropietario de Miss Universo, luego de que explicara las razones por las que Yacé no fue la ganadora. El empresario declaró a la periodista Adela Micha, en su programa La Saga, que la marfileña no resultó victoriosa —entre otras razones— porque no contaba con la visa para ingresar a 175 países.

“(...) Costa de Marfil necesita (visa) —entren a Google, todos tienen ahí un celular— y busquen: ¿cuántos países necesita visa para poder entrar? 175 ... la chamba es por un año de Miss Universe”, indicó el empresario haciendo referencia a este permiso migratorio.

Y agregó: “Entonces va a ser la Miss Universe que se la pasó un año en un apartamento. (...) Unas de ellas se requieren seis meses de anticipación; hay muchas cosas que se valoran. Queremos que sea Miss Universe, la que más viaje y tenga contacto con gente en el mundo, pero si le piden visa en 175 países... está medio difícil, ¿no?”.

Olivia Yacé puede ingresar a más de 50 países

Olivia Yacé nació el 8 de enero de 1998 en Abiyán (Abidjan), Costa de Marfil, y estudió Marketing y Management en la Widener University (Estados Unidos). Su pasaporte le permite ingresar o salir de aproximadamente 54‑59 países sin visa o con visa a la llegada, incluyendo varios destinos en África, algunas naciones del Caribe y ciertos países de Asia y Europa.

La renuncia de Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, a su título Miss Universo África & Oceanía

La modelo renunció al título de Miss Universo África & Oceanía, explicando en un comunicado que se desligaba de la organización con la finalidad de permanecer fiel a sus principios, valores y a su trabajo como modelo.

“Como representante de Costa de Marfil en la competencia Miss Universo 2025 en Bangkok, fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero para continuar por este camino, debo permanecer fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades — los pilares más fuertes que me guían. Con un corazón lleno de gratitud y profundo respeto, por este medio anuncio mi renuncia al título de Miss Universo África & Oceanía, así como a cualquier futura afiliación con el Comité de Miss Universo”, se lee en el documento.

La exparticipante añadió que a lo largo de su recorrido como embajadora y reina de belleza ha servido con compromiso, resiliencia, disciplina y determinación.

El agradecimiento de Olivia Yacé

“Estoy profundamente agradecida por el apoyo que he recibido y por las experiencias inolvidables que han moldeado este viaje. Ahora emprendo mi camino de una manera diferente, con la misma determinación de elevar e inspirar... Con amor y respeto, Olivia”, concluyó.

Siga leyendo: Presidente de Miss Universo rompió el silencio tras acusaciones por fraude y cuestionamientos por millonario contrato en México

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién es Raúl Rocha en el certamen Miss Universo?
Raúl Rocha es el presidente y copropietario de la Organización Miss Universe. Es un empresario que ha estado al frente del certamen y fue la persona que dio las polémicas declaraciones sobre el pasaporte de Miss Costa de Marfil.
¿Quién ganó el certamen Miss Universo 2025?
La ganadora del certamen, cuya coronación ha generado controversia y acusaciones de fraude, fue Fátima Bosch, representante de México. Este triunfo ha sido ampliamente cuestionado por seguidores y expertos del concurso.
¿Qué título renunció Olivia Yacé tras la polémica?
Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, renunció al título de Miss Universo África & Oceanía. La modelo explicó que esta decisión obedece a su deseo de permanecer fiel a sus valores y desvincularse del certamen.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida