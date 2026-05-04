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Un rayo incendió y destruyó dos viviendas en Sabanalarga, Antioquia

Dos viviendas quedaron reducidas a cenizas tras la caída de un rayo en zona rural de Sabanalarga, Antioquia. El hecho no dejó víctimas, pero sí pérdidas totales para las familias afectadas.

  • Las llamas consumieron por completo dos viviendas en el sector La Gruta del corregimiento El Oro, en Sabanalarga, tras la caída de un rayo. FOTO: Fundación Julio C. Hernández y cortesía.
    Las llamas consumieron por completo dos viviendas en el sector La Gruta del corregimiento El Oro, en Sabanalarga, tras la caída de un rayo. FOTO: Fundación Julio C. Hernández y cortesía.
El Colombiano
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hace 48 minutos
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Los habitantes del corregimiento El Oro, en zona rural de Sabanalarga, vivieron momentos de angustia luego de que una descarga eléctrica provocara un incendio que consumió por completo dos viviendas. El rayo impactó en el sector conocido como La Gruta y de inmediato las llamas que se propagaron rápidamente por las estructuras, sin dar tiempo a una reacción efectiva para controlar el fuego.

Las familias afectadas perdieron sus casas, enseres y pertenencias. Hasta el momento, no se reportan heridos ni víctimas fatales. Videos difundidos en redes sociales muestran las viviendas envueltas en llamas mientras vecinos intentaban hacer algo frente al avance del fuego.

También le puede interesar: Antioquia es un “imán” de rayos: en 15 años ya dejaron 121 muertos

EL COLOMBIANO consultó al alcalde César Cuadros para conocer las medidas de apoyo a las familias, pero no obtuvo respuesta.

Este hecho se suma a una serie de eventos asociados a las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que se han registrado en el departamento en los últimos días. En Medellín, por ejemplo, se han reportado decenas la caída de hasta 73 rayos en tan solo 50 minutos durante recientes aguaceros, lo que evidencia la intensidad de la actividad climática en la región.

Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad a tomar precauciones durante tormentas eléctricas, especialmente en zonas rurales donde las viviendas pueden ser más vulnerables a este tipo de fenómenos.

Para anticipar una tormenta eléctrica, hay señales claras: cielos oscuros con nubes en crecimiento vertical, aumento de vientos, cambios bruscos de temperatura y, sobre todo, truenos a lo lejos. Una regla útil es la de los 30 segundos: si entre un relámpago y el trueno pasan menos de 30 segundos, la tormenta está lo suficientemente cerca como para representar peligro, por lo que debe buscar refugio de inmediato.

Lo más seguro es resguardarse dentro de una vivienda o vehículo cerrado y evitar espacios abiertos, árboles aislados, postes o cuerpos de agua. También se recomienda desconectar aparatos eléctricos y no usar celulares conectados a la red ni ducharse mientras haya actividad eléctrica. Además, para que una vivienda se proteja de la caída de un rayo, se recomienda contar con un sistema de pararrayos bien instalado y con adecuada puesta a tierra, evitar techos metálicos sin protección y revisar que las conexiones eléctricas estén en buen estado.

Lea más: En Medellín cayeron 73 rayos en 50 minutos por el aguacero de este lunes: las quebradas están a tope

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