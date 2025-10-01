El desaliento que hay detrás de la cifra más baja de desempleo en la historia del Dane en Colombia

Como viene ocurriendo mes tras mes en este 2025, el desempleo se ubica en el registro más bajo desde que el Dane lleva registros, es decir, desde el 2021. Y agosto no fue la excepción. En el octavo mes del año, la desocupación en Colombia descendió a 8,6%. Esto significa una caída de 1,1 puntos porcentuales frente al agosto del 2024, cuando fue de 9,7%.
Por lo tanto, en el país hay 2,24 millones de personas desempleadas, es decir, 265 mil menos que un año atrás, según el Dane.
Lea aquí: Desempleo en Colombia cayó a 8,6% en agosto de 2025: la más baja desde que hay registro, según el Dane
El dato es más alentador en las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas, en donde el desempleo fue aún menor con 7,8%, para una reducción de 2,2 puntos frente al 10% registrado en agosto de 2024.
Y si se observa el trimestre junio–agosto de 2025, la tasa de desempleo se situó en 8,7%, una disminución de 1,3 puntos frente al mismo periodo de 2024 (9,9%).
“Esta es la tasa de desempleo más baja del siglo XXI para cualquier agosto. Es una estupenda noticia. En el último año aumentó la población ocupada y bajó la desocupada. Además, la informalidad se mantiene estable y la mayor parte de los nuevos empleos son posiciones en el sector privado, lo cual también es una buena noticia”, así lo resumió el economista y profesor Germán Machado.