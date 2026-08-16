El RC Lens venció al PSG en la Supercopa de Francia y se coronó campeón; vea aquí el gol

Pese a jugar con diez jugadores desde el minuto 39, el Lens privó al Paris Saint-Germain de un nuevo título al imponerse 1-0 este domingo en el Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia).

El PSG, que hace cinco días conquistó la Supercopa de Europa tras vencer al Aston Villa, sufrió para encontrar su mejor versión en el estadio Bollaert-Delelis, casa del Lens.

Los hombres del entrenador español Luis Enrique, campeones defensores de la Ligue 1, sufrieron pese a la temprana expulsión de Kyllian Antonio en la primera mitad.

Con un gol de Florian Thauvin (32’), el conjunto norteño sumó su primer Trofeo de Campeones, que se añade a la Copa de Francia conquistada el pasado mes de mayo contra el Niza (3-1).