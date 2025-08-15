x

Amparo Grisales respondió con humor a su caída en el Desfile de Silleteros y criticó las vías: “Huecos por todos lados”

El video de la caída se volvió viral en redes sociales, pero ella misma confirmó que está bien.

  • Amparo Grisales, conocida como la “diva de Colombia”, sufrió una caída durante el Desfile de Silleteros, pero afrontó el tema con humor. FOTO redes sociales
    Amparo Grisales, conocida como la “diva de Colombia”, sufrió una caída durante el Desfile de Silleteros, pero afrontó el tema con humor. FOTO redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El pasado domingo, el cierre de la Feria de las Flores dejó una escena inesperada que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales: en pleno Desfile de Silleteros, la actriz y presentadora Amparo Grisales sufrió una caída que fue registrada por cámaras y teléfonos de los asistentes.

Mientras caminaba con pantalón ancho, blusa y sombrero blancos, saludando al público en medio de las silletas, Grisales perdió el equilibrio y terminó en el suelo. De inmediato, varias personas se apresuraron a ayudarla.

Pero lejos de molestarse, la famosa decidió tomarse el momento con humor. A través de su cuenta oficial en X, respondió a una seguidora que le había expresado su preocupación y criticó el estado de las vías. “Estoy muy bien, gracias. Huecos por todos lados jajajaja, pero ni un rasguño. Dios me sostiene. Abrazo”, dijo.

El mensaje se llenó de reacciones positivas y comentarios que celebraban su actitud. “Diva siempre, hasta para levantarse”, “Solo Amparo Grisales puede caerse así y seguir siendo la reina” y “Amparo, regia hasta en el suelo”.

Además de confirmar que no sufrió lesiones, la actriz reforzó su imagen de fortaleza y buen humor, cualidades que han marcado su carrera en la televisión y el espectáculo colombiano, especialmente en su labor como jurado del reality Yo Me Llamo, de Caracol TV.

@marcela.estrada.h0 #amparogrisales #caidasgraciosas #telemedellin #feriadeflores #teleantioquia ♬ sonido original - 𝐏𝐎𝐋𝐋𝐈𝐓𝐎

Actualmente, Grisales está grabando una nueva serie para Caracol Televisión y Netflix, lo que mantiene expectantes a sus seguidores.

“Estoy muy bien y blindando todo mi ser con mucha luz para que la mala onda de algunos no me toque. Soy luz, soy amor, soy pura y armoniosa”, publicó recientemente.

