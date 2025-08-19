“Ellos marcaron la mayoría de los penales, nosotros erramos”: Alfredo Morelos tras partido en el que Nacional perdió contra Sao Paulo

Tras la derrota desde los lanzamientos de tiro penal 4-3, Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores, a manos de Sao Paulo.

El partido que terminó 1-1 con tantos de André Silva a los tres minutos y Alfredo Morelos de penal, a los 70, pasó a definir al clasificado a través de los penales.

El cuadro verde sintió la expulsión de Edwin Cardona, quien tras el empate de los verdolagas vio la segunda tarjeta amarilla por celebrarle a un rival y a los 70 minutos se quedaban con un hombre menos.