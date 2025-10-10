x

La conmovedora llamada en la que le informan a María Corina Machado que ganó el Nobel de la Paz: “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”

“Estoy segura de que ganaremos”, dijo la venezolana María Corina Machado tras conocer que había sido galardonada con el Nobel de la Paz. La opositora dedicó el premio “al pueblo venezolano” y aseguró que el reconocimiento pertenece “a toda una sociedad que no se rinde”.

  María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, 2025. FOTO: PREMIO NOBEL
Agencia AFP
Andrea Lara
hace 11 minutos
bookmark

La opositora venezolana María Corina Machado, galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025, reaccionó con emoción y gratitud al enterarse de la noticia que definió como “un reconocimiento al pueblo venezolano”. En un video difundido por su equipo de prensa, la líder opositora —que vive en la clandestinidad— exclamó entre risas y lágrimas: “¡Estoy en shock! ¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, en conversación con su aliado Edmundo González Urrutia, exiliado en España.

La dirigente, emocionada, recibió la noticia a través de una llamada del secretario del Comité Nobel, Kristian Berg Harpviken, a quien agradeció el reconocimiento “en nombre del pueblo venezolano”. “Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos. Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”, expresó Machado durante la conversación.

La líder opositora insistió en que el galardón no le pertenece solo a ella, sino a millones de venezolanos que han resistido en medio de la adversidad. “Esto es un movimiento, un logro de toda la sociedad. Yo soy apenas una persona, y desde luego no lo merezco”, dijo.

Del otro lado de la línea, Harpviken respondió con sencillez: “Usted se lo merece”. La escena, íntima y simbólica, marcó un nuevo capítulo en la historia política de Venezuela, con Machado convertida no solo en referente opositor, sino en la primera Nobel de la Paz del país.

Contexto: María Corina Machado, la opositora que quiere libertar a Venezuela, ganó el Nobel de Paz 2025

