La conmovedora llamada en la que le informan a María Corina Machado que ganó el Nobel de la Paz: “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”

La opositora venezolana María Corina Machado, galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025, reaccionó con emoción y gratitud al enterarse de la noticia que definió como “un reconocimiento al pueblo venezolano”. En un video difundido por su equipo de prensa, la líder opositora —que vive en la clandestinidad— exclamó entre risas y lágrimas: “¡Estoy en shock! ¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, en conversación con su aliado Edmundo González Urrutia, exiliado en España.

La dirigente, emocionada, recibió la noticia a través de una llamada del secretario del Comité Nobel, Kristian Berg Harpviken, a quien agradeció el reconocimiento “en nombre del pueblo venezolano”. “Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos. Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”, expresó Machado durante la conversación.