“Bombas contra los niños y pactan con quienes los reclutan”; reacciones de precandidatos, congresistas, expertos y políticos a archivos de Calarcá

Las revelaciones alrededor del computador de alias Calarcá, incautado en 2024 y hoy en poder de la Fiscalía, desataron una tormenta política que golpea a las más altas esferas del Estado.

La investigación, desarrollada por Noticias Caracol durante casi un año, expuso un entramado en el que aparecen mencionados generales activos, oficiales de inteligencia y altos funcionarios del Gobierno, en medio de comunicaciones y datos reservados que habrían terminado en manos del jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias.

El material divulgado muestra que Calarcá habría accedido a información clave sobre decisiones del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía en tiempo real, además de sostener contactos con el general (r) Juan Miguel Huertas.

Un correo fechado el 8 de febrero de 2024 sugiere que Huertas —quien volvió al servicio y hoy lidera el Comando de Personal del Ejército— habría planteado la creación de una empresa de seguridad de fachada para facilitar la movilidad de la organización armada ilegal con vehículos blindados y armas legalizadas.

El impacto político de estos hallazgos no tardó en traducirse en reacciones de todos los sectores.

Una de las primeras voces en pronunciarse fue la representante Jennifer Pedraza, quien cuestionó la doble moral que, a su juicio, se desprende del escándalo.

“Esto es inadmisible. Bombas contra los niños víctimas de reclutamiento, y cartas y filtraciones para las cabezas de quienes los reclutan”, dijo, aludiendo a los bombardeos en los que han muerto menores de edad durante operaciones militares contra disidencias.