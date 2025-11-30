Reacomodo en la derecha paisa: quiénes se bajan y cuáles llegan

Por estos días, el mapa político de Antioquia sufre sus últimos cambios de cara a las elecciones legislativas del próximo año que, de alguna manera, también marcarán la línea para las elecciones presidenciales y luego, aunque parezca lejano, también las locales del 2027.
Y es que a los partidos y movimientos les quedan apenas dos semanas para presentar sus candidatos a Cámara y Senado y todos quieren su pedazo, bien sea en primera o por interpuesta persona.
Para el caso de la Cámara de Representantes, que es el tema central de este artículo, de los 18 representantes antioqueños que hay actualmente, al menos la mitad no va a seguir, O bien porque van a buscar el ascenso al Senado, o porque se van a guardar para las elecciones locales del 2027 o porque emprenderán otros caminos en sus vidas profesionales.