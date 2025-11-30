Reacomodo en la derecha paisa: quiénes se bajan y cuáles llegan

Por estos días, el mapa político de Antioquia sufre sus últimos cambios de cara a las elecciones legislativas del próximo año que, de alguna manera, también marcarán la línea para las elecciones presidenciales y luego, aunque parezca lejano, también las locales del 2027. Y es que a los partidos y movimientos les quedan apenas dos semanas para presentar sus candidatos a Cámara y Senado y todos quieren su pedazo, bien sea en primera o por interpuesta persona. Para el caso de la Cámara de Representantes, que es el tema central de este artículo, de los 18 representantes antioqueños que hay actualmente, al menos la mitad no va a seguir, O bien porque van a buscar el ascenso al Senado, o porque se van a guardar para las elecciones locales del 2027 o porque emprenderán otros caminos en sus vidas profesionales.

En esta primera parte pondremos la lupa en la derecha, donde apareció un nuevo contrincante de peso, que es Creemos, el movimiento del alcalde Federico Gutiérrez, que seguramente moverá votos de opinión en el Valle de Aburrá. En el Centro Democrático y en el Conservador quieren renovar algunos nombres sin perder asientos. De momento, así va el partidor:

El ascensor del CD

En el Centro Democrático dicen que es el expresidente Uribe el que está armando las listas a Senado y Cámara y no necesariamente en combos de a dos. De los cinco representantes que tienen actualmente, hay tres que quieren repetir: Jhon Jairo Berrío, Óscar Darío Pérez y Yulieth Sánchez; mientras que Hernán Cadavid y Juan Espinal buscarán subir al Senado. Sin embargo, lo de Juan Espinal solo se definirá hasta el último momento. Él es la llave de la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín y su aspiración al Senado depende de que Holguín aguante hasta el final en su precandidatura que, según ha dicho el partido, solo se definirá hasta marzo. Holguín no es la favorita dentro del Centro Democrático, pero, de no quedar como candidata, podría guardarse para las próximas elecciones regionales y aspirar a la Gobernación de Antioquia. En cualquiera de esos escenarios, Espinal aspiraría a reemplazar a Holguín en el Senado y, a su vez, el exalcalde de la Estrella Juan Sebastián Abad iría por la curul de Espinal en la Cámara. No obstante, el protagonista del movimiento más drástico dentro del Centro Democrático es el senador y ex precandidato presidencial, Andrés Guerra. En los últimos días, después de renunciar a la carrera por la Presidencia, Guerra anunció que volvería al Senado, pero en el partido le dijeron que mejor se bajara y fuera la cabeza de lista de la Cámara, algo que no le gustó y que tomó un retroceso político pero que, según fuentes consultadas por este diario, ha aceptado con cierta resignación. Guerra sacó 67.761 votos en las elecciones legislativas del 2022. Mejor cabeza de ratón que cola de león, dicen por ahí. Entérese: Centro Democrático reveló la forma en que elegirá a sus candidatos presidenciales: ya definió encuestadoras En la Cámara también quieren aterrizar el exdiputado Gregorio Orjuela, quien es la ficha del equipo político del gobernador Andrés Julián Rendón. Orjuela, hay que recordar, salió de la Asamblea en julio del 2024 después de que el Consejo de Estado anulara su elección porque su hermano asumió un cargo como secretario encargado del municipio de Rionegro en diciembre del 2022, cuando la ley lo prohíbe. Entre otros candidatos uribistas que entrarán a la puja por la Cámara están Melisa Orrego, del equipo del exalcalde de Bello condenado a 10 años de cárcel por corrupción, Óscar Andrés Pérez; el exalcalde de El Santuario, Juan David Zuluaga, cercano a la familia Ramos; el exrepresentante y exembajador Federico Hoyos, y la exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín, Ana Ligia Mora, que sería la dupla del ahora aspirante al Senado, Hernán Cadavid.

Creemos, el debutante

El movimiento político del alcalde Federico Gutiérrez, que en las pasadas elecciones regionales logró elegir siete concejales de Medellín (que después se convirtieron en ocho tras la salida de Juan Carlos Upegui) y cinco diputados de Antioquia, busca ahora llegar al Congreso con el capital político que ha construido en la capital antioqueña. Quien encabezará la lista a la Cámara será Luis Guillermo Patiño, quien ha sido secretario de Educación de Medellín en las dos alcaldías de Gutiérrez, pero que nunca ha ocupado un cargo de elección popular. Patiño será la llave de Juliana Gutiérrez, la hermana del alcalde, quien aspirará al Senado. Pero no todas son caras nuevas en el “fiquismo”. Entre los opcionados a la Cámara también está Germán Darío Hoyos, miembro fundador del Partido de la U (cuando era de Uribe) y allí estuvo hasta el 2022, cuando era de Santos, de quien también fue muy cercano. Sin embargo, Hoyos y el alcalde Gutiérrez se conocen desde que ambos fueron concejales de Medellín hace 20 años. La expectativa del movimiento es alcanzar al menos tres escaños en la Cámara, y los que se pelean por esos puestos, detrás de Patiño y Hoyos, son el exconcejal uribista y exsecretario privado de Gutiérrez, Simón Molina; y José Miguel Zuluaga, uno de los más jóvenes de la lista, primo del alcalde con quien ha trabajado en sus campañas recientes, especialmente en la presidencial del 2022. Trabajó como asesor en la Presidencia de Duque y hasta hace poco hizo parte del equipo del diputado Mateo Escobar.

Las 4 patas del Conservador