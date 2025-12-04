Reapareció Verónica Alcocer, habló sobre su vida en Suecia y los Gripen: “Duele cuando persisten los señalamientos”

Verónica Alcocer se pronunció este jueves 4 de diciembre a través de sus redes sociales, donde respondió a la publicación de Saab Colombia sobre el contrato firmado para la adquisición de los aviones Gripen. La empresa aseguró que “no hubo participación de personas externas o intermediarios” en el proceso, un punto clave en la controversia política que se abrió en Colombia en las últimas semanas.
En su mensaje, Alcocer afirmó que “duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y el buen nombre”. También sostuvo que, aun conociendo los hechos, “persisten los señalamientos”, sin entrar en detalles sobre los temas que motivaron las críticas recientes.