Reapareció Verónica Alcocer, habló sobre su vida en Suecia y los Gripen: “Duele cuando persisten los señalamientos”

En su mensaje, Alcocer afirmó que “duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y el buen nombre ”. También sostuvo que, aun conociendo los hechos, “persisten los señalamientos”, sin entrar en detalles sobre los temas que motivaron las críticas recientes.

Verónica Alcocer se pronunció este jueves 4 de diciembre a través de sus redes sociales, donde respondió a la publicación de Saab Colombia sobre el contrato firmado para la adquisición de los aviones Gripen. La empresa aseguró que “no hubo participación de personas externas o intermediarios” en el proceso, un punto clave en la controversia política que se abrió en Colombia en las últimas semanas.

También menciona que el país necesita detenerse y pensar sobre la forma en que se construyen las discusiones en redes sociales. Señaló que “el odio y la mentira no pueden convertirse en las fuerzas que guíen nuestra convivencia” y pidió reconstruir el diálogo desde el respeto, la empatía y la verdad.

Aunque la publicación se centró en lo emocional, Alcocer no abordó directamente las acusaciones sobre su presunta relación con el contrato de los Gripen ni los detalles de su estadía en Suecia.

La controversia sobre la vida de la primera dama en Estocolmo comenzó en noviembre, cuando el diario sueco Expressen informó que Alcocer estaría residiendo entre sectores exclusivos de la capital. Según el medio, primero se habría alojado en un hotel y luego en una vivienda en el centro de la ciudad, con visitas frecuentes a restaurantes de alta cocina y presencia en encuentros privados de la élite sueca.

El diario también mencionó a varias personas que, según su investigación, integran el círculo social de Alcocer en Estocolmo. Entre ellos, el empresario Kristofer Ruscon, fundador de la marca de champán Hatt et Söner; su pareja, Sofia Strand, creadora de la firma de maquillaje Pixi; además del multimillonario Olof Larsson, dueño de la relojería Nymans Ur, y su esposa Danielle Larsson.

La publicación también marcó la primera reacción de la primera dama desde que comenzaron los cuestionamientos por su vida en Estocolmo y por la discusión sobre la compra de los Gripen. Hasta este momento, Alcocer no había entregado explicaciones públicas.

