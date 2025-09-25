Año y medio después recapturaron a uno de los 12 presos que se fugó de la estación de la Policía de la Minorista

Este jueves la Policía Nacional anunció la recaptura de un hombre de 26 años que se encontraba prófugo de la justicia, el cual se había evadido de las instalaciones para personas privadas de la libertad ubicadas en La Minorista, en Medellín, en febrero del año 2024.
La recaptura se materializó en el municipio de Itagüí, específicamente en el barrio Samaria, como resultado de las labores de patrullaje, registro y control llevadas a cabo por las unidades de vigilancia en el Valle de Aburrá.
El ciudadano, al ser identificado en los sistemas de verificación personal, presentaba dos órdenes de captura vigentes por los delitos de fuga de presos y receptación.