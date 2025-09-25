Año y medio después recapturaron a uno de los 12 presos que se fugó de la estación de la Policía de la Minorista

Este jueves la Policía Nacional anunció la recaptura de un hombre de 26 años que se encontraba prófugo de la justicia, el cual se había evadido de las instalaciones para personas privadas de la libertad ubicadas en La Minorista, en Medellín, en febrero del año 2024. Entérese: Estos son los 12 presos fugados en el centro de Medellín que provocaron la muerte de un policía La recaptura se materializó en el municipio de Itagüí, específicamente en el barrio Samaria, como resultado de las labores de patrullaje, registro y control llevadas a cabo por las unidades de vigilancia en el Valle de Aburrá. El ciudadano, al ser identificado en los sistemas de verificación personal, presentaba dos órdenes de captura vigentes por los delitos de fuga de presos y receptación.

De acuerdo con las investigaciones, este individuo de 26 años habría participado junto a otras 12 personas en la fuga masiva que ocurrió en el CTP La Minorista. Los hechos se registraron en la madrugada del viernes 23 de febrero de 2024. En total, 13 personas privadas de la libertad lograron evadirse de este centro de detención temporal para condenados y sindicados. La fuga se desató luego de que dos hombres armados llegaran al lugar, intimidaran al centinela y le quitaran su escopeta de dotación. Posteriormente, abrieron la puerta, lo que provocó una embestida por parte de los internos. Le puede interesar: ¿Por qué la Alcaldía de Medellín demolió piscinas en el cerro de las Tres Cruces? En medio de la huida, los prófugos dispararon contra los uniformados que intentaban contener la fuga. Lamentablemente, el intendente Denis Fernando Morales Jaramillo, de 41 años, perdió la vida a causa de dos impactos en la cabeza. El patrullero Diego Armando Burbano Prado también resultó lesionado por arma de fuego, presentando heridas en el glúteo y en su mano izquierda, y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Entre los 13 evadidos originalmente, ocho eran de nacionalidad venezolana y los cinco restantes eran colombianos. Todos habían sido detenidos entre 2022 y 2024 por delitos como hurto calificado y agravado, concierto para delinquir, y porte y tráfico de estupefacientes.