Banano y plátano, las musas de la mesa paisa

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
De todos los nombres científicos de la naturaleza, sin ninguna duda, el más hermoso es musa paradisíaca, creado directamente por Carlos Linneo, evolucionista y botánico sueco, padre de la taxonomía, ciencia que clasifica los seres vivos, conocido como el “príncipe de los botánicos”, considerado el sueco más importante de la historia. El científico le puso el apellido “paradisíaca” después de probarla por considerarla como una fruta digna del edén. Linneo está presente en gran parte de los textos de antropología culinaria y más aún, en los de mi gran pasión, la pesca con mosca.
Las musas son nada más y nada menos que los plátanos y bananos de innumerables variedades, que no terminan de aparecer, gracias a su fácil hibridación natural o inducida. A nuestro país llegaron con los españoles. Se convirtieron en un símbolo literario del realismo mágico de Gabo por La Hojarasca publicada a mediados de los 50s.