Nos criaron a punta de papa y yuca

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Un tubérculo y una raíz han sido estrellas de nuestra cocina antioqueña. Desde la ciencia botánica, nada de parentela, pero inseparables en la cocina, en platos y sopas que nos alegran la vida como sancochos, sudaos, tortas, cremas y guisos. Dos acompañantes infaltables de los sabores paisas.
Nos enamoramos de las papas desde chiquitos gracias a las fritas, cuyo origen se pelearán eternamente franceses y belgas. Para entender este diferendo nada mejor que la IA: “En la región de Namur, a finales del siglo XVII, se freían tiras de papa. En París, se popularizaron en el Pont Neuf hacia finales del siglo XVIII como un alimento callejero por lo que se llamaron pommes à la française”, como se han conocido siempre. Unos las inventaron, los otros las popularizaron. Algo parecido a lo que pasa con el arroz, la pasta, la arepa y tantos alimentos cuyo origen se diluyó en el tiempo, por lo que ya a nadie le importa.
Como de costumbre nos deslumbramos con las peruanas, pero ignoramos las variedades que tenemos por todo el país. Esa mala manía de dejarnos descrestar sin reconocernos. La lista de las que cultivamos es bastante larga y cambia entre departamentos, pero las más reconocidas son: capira, negra y pastusa, casi iguales, usadas en muchos platos, la criolla, una de las más queridas aquí y la nevada perfecta para los purés.