Plátanos y bananos en las mesas del mundo y más recetas de Álvaro Molina

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Dos de los alimentos más populares de nuestra mesa, tienen montones de recetas por todas partes. En Centro América y el caribe son infaltables, verdes y maduros. En Brasil, Bolivia y Ecuador son protagonistas del recetario casero. En África y el sur asiático, son aún más populares con preparaciones que se han ido expandiendo por el mundo. Trabajando en España me llamó la atención que fueran tan comunes sobre todo en las canarias donde se cultivan. Los canarios, que son los “costeños” ibéricos a los que llaman aplatanados por que se estresan poco, son reconocidos por su cocina. Estudiando los hábitos alimenticios alrededor de las musas, entendemos las conexiones estomacales entre las culturas de un planeta en que cada vez es más lo que nos iguala que lo que nos diferencia.