No se enrede: con estas sencillas preparaciones descrestará en la cena de Navidad (hay opción para vegetarianos)

En esta época la gente se prepara para las cenas navideñas. ¿Qué hacer para comer rico y bien durante unas fiestas marcadas por la unión familiar? EL COLOMBIANO conversó con la chef Yeraldine Ospina, coordinadora académica de la Escuela de Gastronomía de Medellín, para ofrecer a sus lectores recetas sencillas, baratas y deliciosas que capturen el espíritu de estas celebraciones.

Siga leyendo: Nueva IA transforma el diagnóstico genético al predecir qué mutaciones pueden provocar enfermedades raras

El primer plato que recomienda es un lomo de cerdo relleno, una receta que combina ingredientes tradicionales de la Navidad colombiana. El relleno incluye frutos secos, ciruelas y queso, una mezcla que aporta dulzor, textura y cremosidad. Antes de llevarlo al horno, el lomo se condimenta con sal, pimienta y especias como orégano y tomillo. Ospina enfatiza que no se requiere añadir salsa adicional, porque el relleno ya es suficientemente generoso.

La chef propone acompañar este lomo con un arroz de espinaca, una variación sencilla del arroz tradicional: se licúan hojas de espinaca con el agua que se empleará para la cocción, lo que aporta color y sabor. A esto sugiere sumar una ensalada fresca de mix de lechugas —batavia, crespa y morada— con tomates cherry, zanahoria en julianas y mazorquitas baby, aderezada con una vinagreta de naranja. Para complementar, recomienda una bebida refrescante: una soda con frutos rojas, hecha con agua gasificada y un jugo a partir de fresas, moras.

Le puede interesar: Gastronomía: la apuesta para que la gente vuelva al centro de Medellín

El costo estimado de este menú para una familia de tres o cuatro personas oscila entre $120.000 y $150.000, y la preparación completa puede llevar alrededor de tres horas. El lomo, dice Ospina, no requiere instrumentos especializados: puede hornearse de manera convencional, sellarse en sartén y terminar su cocción a fuego bajo o incluso cocinarse en agua tras envolverlo en papel film.