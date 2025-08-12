Rechazaron solicitud del gobierno Trump de revelar registros del jurado en caso Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein

Un juez federal de Estados Unidos rechazó la solicitud del Departamento de Justicia de revelar las transcripciones del gran jurado en el caso contra Ghislaine Maxwell, presa por reclutar menores de edad para el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
El gobierno del presidente Donald Trump buscaba publicar las transcripciones para calmar la creciente ira entre sus propios partidarios, por lo que consideran un encubrimiento de los crímenes y las conexiones de alto nivel de Epstein.
Pero el juez Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, desestimó los argumentos del gobierno de que las transcripciones debían publicarse en razón del “gran interés público” del caso.